El Hércules lanza su primera equipación más alicantina

El Hércules competirá esta temporada en Primera RFEF con su primera camiseta más representativa de los últimos años. La nueva primera equipación del club ha sido presentada este martes de la mano de la marca deportiva Kappa, al igual los últimos seis cursos de forma ininterrumpida.

La elástica cuenta con varios detalles diferenciales respecto a ediciones anteriores. El primero y más visual, el grosor de las rayas blanquiazules. Han aumentado ligeramente y, además, ya no se cortará la franja azul central con el nuevo patrocinador Grupo Cívica, algo que sí sucedía la campaña pasada con Finetwork.

En la nueva primera camiseta del Hércules, en cuya presentación ha participado Adriana Vico, Bellea del Foc 2025, también destaca un cambio en el cuello. Este año será en forma de V en lugar de redondo, en el que se alterna el blanco y el azul en su composición al igual que en las mangas.

Los detalles de las olas de la Explanada. / HCF

Otro de los detalles más visibles y llamativos de la equipación es que los detalles de Kappa volverán a ser dorados, al igual que en la temporada 2022/23. También será visible el logo de la marca deportiva de origen italiano a la altura de los hombros. Después de arriesgar con la segunda equipación, la primera ha sido presentada por Slavy, Oriol Soldevila y Carlos Mangada.

Guiños a Alicante

La elástica con la que el Hércules tratará de regresar al fútbol profesional está plagada de detalles a la ciudad y a sus tradiciones. La central y más innovadora, visible en la parte delantera de la camiseta. Las olas de la Explanada se fusionan con las rayas blanquiazules, representando así el pavimento ondulado de mármol del mítico paseo alicantino.

También hay elementos de la ciudad en la parte trasera, haciendo mención a las Hogueras de San Juan y la Santa Faz justo bajo del cuello. Ambas representaciones van acompañadas de dos frases, "103 años de historia" y "Honor, fortaleza, entrega".

Los detalles de la parte trasera de la nueva camiseta del Hércules. / HCF

Además, como detalle no visible, por dentro del cuello (donde habitualmente se pone la talla de la camiseta) se podrá leer el tradicional cántico que se escucha cada 15 días en el estadio Rico Pérez: "Hércules de mi alma, no quiero verte llorar, aquí está tu gente, la que no te va a fallar". Irá acompañada de la bandera de España y, como no podría ser de otra forma, la de la ciudad de Alicante.