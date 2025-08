La puesta a punto del Hércules pasa por el Trofeo Ciudad de Alicante

Arranca agosto y con él, el fuego real. La competición de verdad, la que cuenta y para la que se están preparando todos los equipos abrirá el telón en cuatro semanas. Todos los conjuntos buscan engrasar la maquinaria para tener todas las piezas al máximo rendimiento cuando la Primera RFEF empiece y para ello, muchos se están viendo las caras en busca de encontrar las mejores sensaciones. Tiempos de cambios, de movimientos de futbolistas y de experimentos, pero todo orientado a una misma cosa, poder estar en las mejores condiciones a la hora de verdad.

Hércules y Murcia, dos equipos llamados a liderar el grupo 2 de Primera Federación, se verán las caras en el Rico Pérez este sábado a las 20:30 horas en un duelo correspondiente al XXIX Trofeo Ciudad de Alicante. Como es tradición, el trofeo servirá como presentación de los jugadores y el equipo técnico a la afición, aunque no es para nada descabellado pensar que la plantilla del Hércules sufrirá cambios durante el periodo del mercado de fichajes actual. Los abonados del Hércules podrán disfrutar del choque entre alicantinos y murcianos de forma gratuita, mientras que el público general deberá pagar por la entrada, con un precio desde 10 hasta 25 euros.

Fran Sol remata el balón en la última sesión de entrenamiento. / HCF

Será la segunda vez que ambos conjuntos se vean las caras en el Trofeo Ciudad de Alicante. Ya lo hicieron en el 2018, con resultado favorable al equipo alicantino por 2 a 1. Marcaron, por parte del Hércules, Carlos Martínez y Pedro Torres y por parte del Murcia, Palazón. Por aquel entonces cerca de 3.500 aficionados disfrutaron del partido, lejos de la cifra que se espera para el próximo partido. Fue el último encuentro de la pretemporada previa al curso 2018-2019. Aquella campaña en 2ª B terminó su fase regular con los alicantinos segundos y con plaza para disputar la promoción por el ascenso. El cambio de categoría estuvo cerca, pero el Hércules cayó ante la Ponferradina en la final del "play-off" por un resultado global de 1 a 4.

El club alicantino lidera el palmarés del Trofeo Ciudad de Alicante con 11 victorias en su haber. La racha de triunfos se prolonga a once años, ya que desde el 2013, cuando el Elche levantó el trofeo ganando en los penaltis, el Hércules no ha conocido la derrota. Durante este periodo de tiempo han pasado por el Rico Pérez equipos como Albacete, Eldense, Levante, Rayo Vallecano, Murcia, Ucam Murcia por partida doble y Alavés. Entre 2020 y 2022 el trofeo no se disputó debido al Covid, pero volvió en 2023 con el Ucam Murcia como rival.

Samu Vázquez, de espaldas, señala con el dedo. / HCF

El segundo equipo con más victorias es el Real Madrid con 10. La mayoría fueron en la década de los 90 o principios de los 2000. El último triunfo blanco fue hace quince años, cuando los merengues vencieron al Hércules por 3 a 1 con dos goles de Karim Benzema y uno de Ángel Di María. Rayo Vallecano, Universidad Católica, Cruzeiro, Valencia, Atlético de Madrid, Barcelona y Elche también cuentan con un triunfo en el Trofeo Ciudad de Alicante.

El Murcia llega al encuentro tras haber disputado dos amistosos. El primero lo jugaron el pasado 26 de julio ante el Albacete y terminó con victoria albaceteña por 2 a 1 en el Pinatar Arena. Su segundo test de pretemporada fue el 30 de julio ante el Lorca en el Trofeo Alcalde de Lorca. El conjunto dirigido por Joseba Etxebarria venció por 1 a 2 y su capitán, Pedro León, levantó el trofeo. Seis incorporaciones por el momento han llegado a Murcia, con nombres más que interesantes como Sergio Moyita, Zenitagoia, Schalk, Bustos, Romero y Agim Zeka.

Los jugadores durante la última sesión de entrenamiento. / HCF

Por su parte el Hércules afronta el choque con el objetivo de prolongar el buen momento. A día de hoy, todo está saliendo de boca, a excepción de la lesión de Nico Espinosa. El conjunto alicantino venció al Elche en el primer test de pretemporada y también al Villarreal B. El recuento de fichajes llega hasta los nueve, con una mezcla de juventud y experiencia. Muchos abonados y seguidores en general podrán observar por primera vez a varios de los nuevos fichajes, como Fran Sol o Carlos Rojas, que seguro prometen goles y alegrías a la parroquia alicantina.

El partido ante el Murcia será el tercer test de pretemporada y le seguirán seis más, ante Mutxamel, Jove Español de San Vicente, Conquense, AFE, Ucam Murcia y Elche en el Festa d'Elx. Un largo camino de pruebas no oficiales para dejarlo todo perfecto pensando en el Tarazona, primer rival de la temporada de verdad.