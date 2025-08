El mal estado del Rico Pérez indigna a la afición del Hércules en redes

No es una situación nueva, y tampoco tiene visos de mejorar. El mal estado en el que se encuentra el estadio José Rico Pérez se ha convertido en la principal preocupación de muchos seguidores del Hércules. En una pretemporada en la que la plantilla confeccionada apunta maneras y los resultados van acompañando con tres victorias en tres amistosos, el optimismo en lo deportivo se ve empañado por las acumuladas y repetidas carencias que presenta el coliseo alicantino, tanto en lo estético como en lo funcional.

El Rico Pérez, estadio mundialista en 1982, cumplió el domingo 51 años, solo un día después de que en la celebración del Trofeo Ciudad de Alicante salieran a flote una vez más todos los problemas que padece infraestructura deportiva. La megafonía falló del todo y el partido no contó con speaker, elemento vital en casos de emergencias. Los accesos, como desde hace un buen tiempo, limitados y sin torniquetes, la existencia de panales de avispas en el fondo sur que pican a la afición y obligan a reubicarla, butacas sueltas, entre otras fallas más.

Avispas en el Rico Pérez, este sábado en el Trofeo Ciudad de Alicante. / INFORMACIÓN

Todas estas situaciones, además, han convertido al estadio alicantino en motivo de burla para aficiones visitantes como la del Elche, que regresó tras siete años de ausencia solo para constatar la degradación del campo blanquiazul. Ya en aquel primer derbi amistoso del verano los seguidores franjiverdes, ubicados en el fondo sur, se quejaron de la presencia de avispas. Insectos que seguían estando entre los asientos en el partido del sábado y que ocasionaron picaduras que no pudieron ser atendidas por la falta de servicios sanitarios e, incluso, de hielo en la cafetería.

Este lunes las redes sociales han estallado y desde diversas cuentas herculanas suena al unísono el reclamo: que haya soluciones ya para el estadio. El señalamiento es compartido al club, que es el inquilino del estadio, pero también a la Generalitat, que a través del Instituto Valenciano de Finanzas (IVF) es propietaria del inmueble, del que parece haberse desentendido.

Obras paralizadas en 2023

Las últimas obras de conservación que se acometieron en el Rico Pérez, que consistían en reforzar de forma urgente la estructura de hormigón, renovar las juntas de la grada del mundial y sustituir las barandillas, se iniciaron en mayo de 2023 y quedaron inconclusas tras el cambio de gobierno en la Generalitat al no aprobarse más fondos para continuar.

Hormigón en mal estado en la grada del mundial, donde las obras urgentes de 2023 quedaron inconclusas. / Pilar Cortés

Una decisión que prevaleció aún a pesar de que, en aquel momento, el que era director del IVF declaró que el estadio tenía "defectos de mantenimiento que hay que arreglar y que si no se arreglan pueden derivar en patologías más severas". Asimismo, también quedó en el aire una segunda fase de los trabajos en la que se pretendía actualizar el sistema eléctrico y antiincendios.

Sin proyecto de mejora

Finalmente, a inicios de 2024 toda intención del gobierno autonómico para invertir en el estadio quedó enterrada por la sentencia judicial que reconoció la validez del contrato de alquiler del Hércules, que seguirá haciendo uso del estadio hasta 2032 en las mismas condiciones prioritarias que goza desde 2007.

Por otra parte, en una entrevista reciente a INFORMACIÓN, el presidente del club, Carlos Parodi, reconoció que constantemente trasladan a IVF "la necesidad urgente de realizar una inversión en el estadio" y, además, barajó que la entidad estaba abierta a "una recompra del estadio y afrontar su reforma".

Mientras tanto, el deterioro de las instalaciones continúa de forma acelerada y los dos implicados mantienen posturas que no prevén una solución próxima: la Generalitat no quiere invertir en un estadio de su propiedad porque está alquilado de forma prioritaria al Hércules, pero el club deportivo tampoco quiere invertir en el campo que arrienda, al menos no mientras solo sea el inquilino.