Slavy y Bolo apuntan al ascenso en su presentación como jugadores del Hércules

Slavy y Bolo, ataque y defensa. Este martes el Hércules ha iniciado la ronda de presentación de fichajes con el delantero hispano búlgaro y el central madrileño, que estuvieron entre los primeros refuerzos anunciados hace ya un mes por el club blanquiazul. Desde su llegada hasta hoy, ambos han podido disfrutar de muchos minutos en los amistosos que se han disputado, y no los han desaprovechado. Slavy, que aún va cogiendo rodaje, se estrenó como anotador en el Trofeo Ciudad de Alicante, y Bolo ha conseguido demostrar la garra que busca Rubén Torrecilla en la zaga.

En la sala de prensa comparecieron junto a Paco Peña, secretario técnico del club. Del atacante, Peña recordó el interés que ha mantenido el Hércules por él y del intento fallido de traerle en invierno, eso sí, aclarando que ese interés siempre fue mutuo con el jugador.

Bolo, Peña y Slavy, en la sala de prensa del Rico Pérez. / J. Gómez

Para Slavy fue clave "la insistencia del Hércules, el proyecto que tiene y su historia" a la hora de decidirse a venir a Alicante. El futbolista, de 23 años, inició su carrera en el Real Valladolid y fue en la temporada 23-24 cuando desató su apetito goleador, llegando a anotar 13 tantos. Pasó media temporada pasada en el Éibar, en Segunda División, y la otra mitad en el Villarreal B, donde marcó otros 7 goles.

Llamado a ser goleador

De él se esperan cifras similares o mejores, e incluso Slavy ha llegado a bromear en los corrillos con que este año marca 20, "cuanto más, mejor", pero el "objetivo principal es el ascenso, vamos a ser ambiciosos", ha apuntado el delantero. Para su posición también ha llegado Fran Sol, jugador veterano y que se repartirá con Slavy la presión de aportar los goles, algo que Slavy ve en positivo: "Cuanta más competencia, más nos hacemos mejorar".

"El objetivo principal es el ascenso, vamos a ser ambiciosos" Slavy — Atacante del Hércules

En cuanto a la línea defensiva, Peña ha sido claro: "Este año queríamos centrales de más envergadura, altos, jóvenes, y Bolo reúne todas esas condiciones". Adrián Pérez "Bolo", de 23 años y 1,91 de estatura, llega al Alicante donde su padre jugó en la temporada 97-98. "Soy joven pero eso en el campo no se nota, siempre me han dicho que tengo cosas de veterano. Estoy preparado para lo que el míster me pida: ganar duelos, incorporarme al ataque, aportar ritmo al juego, jugar en diagonal", ha respondido el defensor a los señalamientos de que su perfil es el que quería Torrecilla.

Muchas opciones en defensa

La zaga, además, ha sido renovada casi por completo con las llegadas de Nacho Monsalve y Javier Rentero, así como el regreso de Rubén Cantero. Todos jugadores que, al igual que Bolo, han respondido bien en pretemporada, transmitiendo una garra defensiva de la que carecía el equipo en la última temporada. "Somos perfiles compatibles, en pretemporada hemos jugado con todos. Daremos el máximo. La competencia interna es lo que hace ascender un club", ha apuntado Bolo, que sí, es joven, pero de ascensos sabe, pues formó parte del Zamora que en la 23-24 ascendió a Primera RFEF.

Sobre las buenas sensaciones que está dejando la pretemporada, entiende que "la gente esté ilusionada, porque estamos haciendo las cosas bien", pero ha apostillado que "hay que ser prudentes". Lo que sí tiene claro es que está "alucinado con el ambiente que hay en el Rico Pérez, cualquiera que venga aquí lo va a pasar mal". Slavy y Bolo, eso sí, se lo están pasando bien en su primer mes en el club, donde se sienten a gusto con la plantilla y la afición.