Hércules CF | Afición

El Hércules alcanza un acuerdo para facilitar los desplazamientos a la afición

Este convenio está formado por ocho equipos del grupo 2 de Primera Federación y fija la entrada a los seguidores visitantes en 15 euros

La afición del Hércules anima a los suyos.

La afición del Hércules anima a los suyos. / HCF

Kike Calabuig

Kike Calabuig

El fútbol vive de sus aficionados, de los fieles seguidores que acompañan al equipo en las buenas y las malas. Con el fin de favorecer a los suyos, ocho equipos del grupo 2 de Primera Federación han llegado a un acuerdo para que los desplazamientos sean más ligeros dentro del apartado económico. La temporada pasada no estuvo exenta de polémicas por el precio de las entradas visitantes y grandes desplazamientos quedaron truncados por ello, ya que en muchas ocasiones, el conjunto local fijaba precios demasiado elevados para la categoría.

Con el objetivo de solucionar esta problemática; Sabadell, Villarreal B, Europa, Antequera, Nástic de Tarragona, Juventud Torremolinos, Teruel y Hércules han fijado que el precio de la entrada para los aficionados visitantes será único y su coste será de 15 euros. El resto de equipos del segundo grupo queda exento de este acuerdo, por lo que el precio para la afición visitante irá variando.

Noticias relacionadas y más

La afición lo ha agradecido, puesto que es una gran ayuda para todos los seguidores. No obstante, desplazamientos cómodos como puedan ser Murcia, Cartagena, Alcorcón o Elda no estarán dentro del acuerdo, por lo que el precio de la entrada se desconoce y podría ser más elevado. Una buena iniciativa por parte de los ocho conjuntos implicados pensando en el motor del fútbol, la afición.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

Tracking Pixel Contents