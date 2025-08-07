El Hércules alcanza un acuerdo para facilitar los desplazamientos a la afición

El fútbol vive de sus aficionados, de los fieles seguidores que acompañan al equipo en las buenas y las malas. Con el fin de favorecer a los suyos, ocho equipos del grupo 2 de Primera Federación han llegado a un acuerdo para que los desplazamientos sean más ligeros dentro del apartado económico. La temporada pasada no estuvo exenta de polémicas por el precio de las entradas visitantes y grandes desplazamientos quedaron truncados por ello, ya que en muchas ocasiones, el conjunto local fijaba precios demasiado elevados para la categoría.

Con el objetivo de solucionar esta problemática; Sabadell, Villarreal B, Europa, Antequera, Nástic de Tarragona, Juventud Torremolinos, Teruel y Hércules han fijado que el precio de la entrada para los aficionados visitantes será único y su coste será de 15 euros. El resto de equipos del segundo grupo queda exento de este acuerdo, por lo que el precio para la afición visitante irá variando.

La afición lo ha agradecido, puesto que es una gran ayuda para todos los seguidores. No obstante, desplazamientos cómodos como puedan ser Murcia, Cartagena, Alcorcón o Elda no estarán dentro del acuerdo, por lo que el precio de la entrada se desconoce y podría ser más elevado. Una buena iniciativa por parte de los ocho conjuntos implicados pensando en el motor del fútbol, la afición.