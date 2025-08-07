Ropero y Ben Hamed solo hablan del ascenso

Tras presentar a Slavy y Bolo el pasado martes, llegó el turno de dos futbolistas llamados a ser clave en el reto de ascender al fútbol profesional, Ben Hamed y Unai Ropero. El primero llegó del Amorebieta en propiedad y desde el primer momento sobre el verde ha demostrado que se acertó con su fichaje. Tras descender con el conjunto vasco, el centrocampista camerunés parte con la premisa de aportar entrega, compromiso y mucho fútbol, porque a pesar de su gran físico, su control de balón ha sorprendido gratamente a propios y extraños.

Ropera y Ben Hamed posan con la nueva equipación. / Kike Calabuig

Ya se le quiso en Navidad, pero no se pudo concretar su fichaje. Se intentó y el futbolista en todo momento quiso formar parte del Hércules, pero no se pudo llevar a cabo. Una vez el mercado de enero cerró se empezó a agilizar todo para poder contar con sus servicios. "Ben Hamed nos va a dar mucha fuerza y poderío físico. Es un ganador de duelos y con el balón tiene mucha llegada también", así lo definía Paco Peña, director deportivo del club alicantino.

Fuerza y poderío físico

Ben Hamed arranca su andadura en el Hércules con ganas de demostrar y ayudar a Rubén Torrecilla en todo lo que se necesite. "Me gusta ir al área, jugar entre líneas y estar más cerca del área rival. Estoy en el equipo a disposición del entrenador, donde me necesite, ahí estaré. El año pasado estuve en las dos posiciones en varios partidos y me siento cómodo en ambas", comentaba el centrocampista camerunés en su presentación.

"Desde Navidad que empezamos a hablar estaba convencido de que iba a venir al Hércules. Cuando un equipo se interesa así por ti, no hay mucho que pensar. Es un club con mucha historia. En enero no se pudo completar mi llegada, pero yo estaba convencido de que Alicante iba a ser mi próximo destino”, aseguraba. Además, ha confirmado que con las llegadas de los nuevos fichajes junto a la plantilla del año pasado se ha conseguido un equipo muy completo.

Ben Hamed firmó con el Hércules y una vez oficializada su incorporación, el Granado se interesó en él y llegó a ofrecer 300.000 euros por el centrocampista. El club alicantino la rechazó y sobre ello, el camerunés ha comentado que las ofertas son cosa del club, pero desde el primer momento ha estado concentrado en el equipo blanquiazul y asegura que va a jugar con el Hércules.

"Desde Navidad estaba convencido de que iba a jugar en el Hércules"

"La temporada pasada fue muy complicada y difícil para todo el mundo. Estoy aquí este año para luchar por el ascenso, porque un club como el Hércules merece estar en el fútbol profesional, de eso no hay ninguna duda", comentaba Ben Hamed sobre el descenso con su último club la pasada campaña. Además, sentencia: "Voy a aportar mi intensidad con y sin balón, mi despliegue físico y sobre todo ayudaré en todo lo que necesite el equipo, porque aquí el equipo es lo importante. Voy a hacer lo que haga falta".

Ganas de demostrar

Por otro lado, Unai Ropero aterrizó en Alicante tras acordar una cesión con el Deportivo Alavés. No disputo apenas minutos la temporada pasada con el Eldense en Segunda División y eso cortó su progresión, que apuntaba a ser meteórica tras ser nombrado mejor futbolista de Segunda RFEF hace apenas una temporada. Desde ese momento Paco Peña se fijó en sus servicios, pero no tuvo la oportunidad de concretarlo. En el club siempre se han tenido buenas referencias de él y su versatilidad en el ataque va a ser clave en esta temporada, así lo ha confirmado el propio futbolista. "Vengo a aportar trabajo y también soluciones en campo contrario. Ojalá también ayudar con goles y asistencias".

La premisa es clara, luchar por el ascenso, no vale menos. "Sabemos de la dificultad que va a tener este año, pero viendo los jugadores que tenemos no nos vale otra cosa que no sea el ascenso. Hay mucha competitividad en todos los puestos y eso nos va a hacer dar el máximo. Vamos a estar para ascender seguro", confirmaba el futbolista vasco.

"El año pasado no me dejaron demostrar de lo que era capaz"

La lesión de Nico Espinosa le abre la posibilidad de jugar más minutos en el extremo izquierdo, demarcación que no le es extraña. Ya ha jugado partidos en esa posición, metiéndose hacia dentro. Decidirá Rubén Torrecilla, pero sea la posición que sea, Ropero ha declarado estar dispuesto a jugar donde sea y hacer lo que haga falta por el equipo.

"Esta temporada tengo muchas más ganas por el hecho de que el año pasado no me dejaron demostrar de lo que era capaz. Cuento con la confianza de la dirección deportiva y del míster. Estoy seguro de que este año voy a poder dar mi máximo nivel", aseguraba. Respecto al partido ante el Elche del próximo sábado ha señalado que es uno más de la pretemporada, pero que los futbolistas son conscientes de la importancia que tiene para la afición.

Ropero y Ben Hamed en el Rico Pérez con las nuevas equipaciones. / Kike Calabuig

La temporada ha arrancado de la mejor manera, con grandes actuaciones ante rivales de la talla del Elche, Villarreal B y Murcia, pero Ropero ha asegurado que aún falta por hacer. Las nuevas incorporaciones se tienen que adaptar más, pero se está cerca del objetivo. "La diferencia entre categorías se suele notar en los detalles y el ritmo, pero aquí es muy parecido a lo que había entrenado tanto en el Alavés como en el Eldense, eso es lo que me hace ver que este equipo va a pelear por todo", confirmaba el futbolista vasco.