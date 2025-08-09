Torrecilla: "Estoy muy contento y orgulloso de mis jugadores"

El entrenador del Hércules, Rubén Torrecilla, compareció ante los medios en la sala de prensa del Martínez Valero tras caer en el segundo derbi de la pretemporada. "Estoy muy contento con el trabajo realizado. Nos hemos enfrentado a un equipo que va a competir en Primera Divsiión y hemos competido a un nivel altísimo. No puedo estar más orgulloso de mis jugadores, les hemos plantado cara en los dos partidos. Hay que competir así en cada partido durante todo el año", valoró el técnico blanquiazul el envite provincial.

Torrecilla aclaró que la ausencia de Samu Vázquez en la convocatoria se debió a que "estaba cargado. Lleva todas las semana con molestias, no toca forzarle". Además, también aseguró que la lesión de Nico Espinosa no es "tan grave y que en poco tiempo estará de vuelta. Se cuida mucho y tiene una gran genética, por lo que no tengo ninguna duda de que pronto le tendremos de vuelta".

"Creo que nos ha faltado algo de frescura. Nos faltan tres semanas de pretemporada y en algunos momentos debíamos de haber seleccionado mejor. Igualmente, me quedo con que los jugadores lo han intentado. Meterle el miedo a un equipo como el Elche y hacerles un partido incómodo es un orgullo para mí", añadió el entrenador herculano sobre lo que le faltó al equipo para llevarse el partido.

El técnico del Hércules calificó el ambiente vivido como "extraordinario" y garantizó que es para "enseñarlo en todos los medios de comunicación de España. Ha sido un derbi sano con casi 20.000 personas, está al alcance de muy pocos derbis en España. Encima en un estadio precioso, le deseo lo mejor al Elche este año y esto merece que sea enseñado al fútbol español".

"Es un estadio que está en las mejores condiciones, como demanda LaLiga. A nosotros nos falta eso, darle un lavado de cara a nuestro estadio y lo vamos a hacer. No tengo ningunda duda. Tenemos un estadio precioso, pero falta renovarlo para que la afición se sienta orgullosa de ir", finalizó acerca de la comparación entre el Martínez Valero y el Rico Pérez.