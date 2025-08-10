Los deberes pendientes del Hércules

Corren buenos tiempos y está siendo un gran verano para los seguidores del Hércules en lo que respecta a lo puramente deportivo. Pese a la última derrota en el Martínez Valero ante el Elche, la imagen mostrada por los chicos de Rubén Torrecilla durante esta pretemporada está siendo sensacional, con buen juego y resultados positivos. Se comunicó desde el club con el entrenador como portavoz que la plantilla estaba cerrada de cara al reto de volver al fútbol profesional, pero todo con el asterisco del segundo portero. La marcha de Nando Almodóvar obliga a sondear el mercado en busca de una alternativa para la portería, que será suplente de Carlos Abad a todos los efectos.

El que está ejerciendo las labores de segundo guardameta durante estos ensayos es Marcos Mompeán. El portero de 19 años, pese a su corta edad, está supliendo a Carlos Abad en los últimos amistosos. Sin ir más lejos, ante el Murcia fue capital para las aspiraciones de su equipo. Echó el cerrojo a la portería en la segunda parte y no permitió que el conjunto pimentonero empatase la contienda. Primero salvó a los suyos con una gran estirada a un disparo de Toral y seguidamente volvió a hacer lo propio en un intento de tacón de Cadorini. Sin embargo, Torrecilla no escondió que la idea del club es buscarle un suplente a Abad para afrontar con garantías el transcurso de la temporada.

Pese al gran momento del club en lo deportivo, hay muchas tareas por hacer y los 20 días restantes de agosto apuntan a ser largos e intensos. El Hércules parte con la necesidad de liberar alguna ficha para poder cumplir con el cupo de Primera Federación y pese a "tener la plantilla cerrada", quizás un extremo y un centrocampista no estarían de más. La baja de Nico fue un revés importante, puesto que era el gran exponente del ataque por el flanco izquierdo y sin él, la parcela ofensiva queda pobre sin su gran capitán. No obstante, ya hay algunas alternativas y se han fichado activos como Ropero y Rojas para paliar este revés.

La lesión del capitán y la salida de Javi Moreno a Armenia significan una gran pérdida de desborde y atrevimiento en ambas bandas, es por esto que un extremo de plenas garantías facilitaría el trabajo a Rubén Torrecilla. Por otra parte, el centro del campo cuenta por ahora con Mangada, Ben Hamed, Colomina y César Moreno. En el derbi ante el Elche arrancaron el partido los tres primeros, pero la figura del futbolista cartegenero convierte esta demarcación del campo en una incógnita. Su futuro parecía estar fuera del Rico Pérez, pero su buena pretemporada le está haciendo ganar puntos. Si se cuenta con él, esta parcela del campo podría quedar cubierta, pero si no va a ser de la partida, el Hércules afrontaría toda la temporada con tres activos.

El tema que está copando todos los titulares es, como no, las obras de urgencia aprobadas en el Rico Pérez. Se van a llevar a cabo antes de arrancar la temporada frente al Tarazona, pero para ello quedan unos 20 días. El Hércules jugó su último partido en casa correspondiente a la temporada pasada el 25 de mayo ante el Atlético Sanluqueño. Durante los 74 días siguientes no hubo ningún movimiento en lo que respecta al estado del Rico Pérez y a falta de menos de un mes para que inicie el nuevo curso se ha decidido llevar a cabo las obras de urgencia. Todo fue motivado por las quejas de los aficionados, quienes llegaron a su lugar habitual y tuvieron que enfrentarse a la aparición de abejas, problemas con la megafonía o butacas sueltas.

Las obras no serán más que un lavado de cara debido al poco tiempo que resta para arrancar el fuego real. No se movió nada hasta que la burbuja estalló y los aficionados dijeron basta, por lo que el aspecto del Rico Pérez frente al Tarazona no distará mucho del actual. Se llevarán a cabo "las necesidades más inmediatas, mientras se trabaja en una solución definitiva". Queda mucho por hacer tanto en lo deportivo como en lo institucional y no sería descabellado ver algún nuevo fichaje de última hora o, por el contrario, alguna venta para aligerar el apartado de las fichas. Agosto es un mes de trabajo y de estrés y pese a llevar los deberes hechos con tiempo, hay que estar atento a las oportunidades de mercado, como fue la de Fran Sol.