Solidez como punto de partida en el Hércules

Después de encajar 49 goles la pasada temporada en Primera Federación, cifra absolutamente incompatible con pelear de verdad por ingresar nuevamente en el fútbol profesional, el Hércules se ha tomado en serio este verano la necesidad imperiosa de elevar el nivel de la zaga. Y, al menos por el momento, parece haberlo hecho de manera exitosa.

Es complicado sacar conclusiones en pretemporada, principalmente porque se asume el riesgo de que sean precipitadas. Pero la nueva retaguardia blanquiazul está mostrando una capacidad competitiva bastante más seria a lo largo de este verano que la del año pasado. A falta de ver cómo se comporta una vez queden atrás los infinitos cambios por partido y los errores sin trascendencia real, las hechuras mostradas superado el ecuador de la pretemporada invitan al optimismo. Especialmente en el eje de la defensa.

Las salidas de Josema Gómez, Abraham del Moral y Antonio Montoro estaban decididas un mes antes de que se abriera oficialmente el mercado de fichajes. Y con las maletas hechas para los tres por unos motivos u otros, la comisión deportiva herculana ha tenido la capacidad para moverse bien y pronto a la hora de completar la que venía de ser su línea con mayor margen de mejora.

De hecho, el último en llegar fue Javier Rentero, procedente del Alcorcón previo abono de su cláusula de rescisión, de unos 100 mil euros. El central madrileño firmó su contrato como nuevo jugador del Hércules el 10 de julio, coincidiendo con el inicio de la pretemporada. Esto ha permitido a Rubén Torrecilla trabajar con su bloque defensivo al completo desde el primer día de la vuelta al trabajo, contando también con Xavi Pleguezuelo como relevo de Retuerta en el lateral izquierdo.

Xavi Pleguezuelo, con el balón durante el derbi del Rico Pérez. / HCF

Con posiciones dobladas, novedades en la zona central y continuidad en los carriles, la defensa del Hércules ha completado un gran arranque veraniego. En los tres amistosos más comprometidos por el momento —los dos derbis frente al Elche y el Trofeo Ciudad de Alicante con el Real Murcia—, el dato es concluyente: el equipo solo ha encajado un gol en esos 270 minutos.

De hecho, en los compromisos frente al máximo rival histórico, el conjunto herculano convivió con relativa tranquilidad a lo largo ambos choques. Sobre todo en el segundo pese a la derrota, con un Rentero siempre acertado, en el que solo una genialidad de Rodrigo Mendoza y una gran definición de Aleix Febas pudieron derribar el muro blanquiazul el pasado sábado, en la disputa del Trofeo Festa d'Elx.

Rentero, Nacho Monsalve y Bolo han caído de pie y sus primeras actuaciones invitan al optimismo

A esa sensación de bloque también colaboró en el Martínez Valero la medular. Empezando por Carlos Mangada, el centrocampista más retrasado a la hora de iniciar las jugadas, y terminando por Ben Hamed, quien hizo valer su polivalencia para actuar como mediapunta durante varias fases del choque. El centrocampista camerunés, por quien el Granada ofreción 300 mil euros hace unas semanas sin siquiera haber debutado, sigue siendo la gran sensación individual del verano junto a Oriol Soldevila.

Abarca mucho campo y tiene capacidad tanto para presionar como para recorrer metros en conducción con balón. Eso sí, le faltó algo de precisión en zona de tres cuartos, pero sus incansables galopadas ayudaron al equipo de Torrecilla en todas las fases del juego. En esta misma línea, también han caído de pie en la entidad tanto Nacho Monsalve como Adrián Pérez 'Bolo'. Ambos serán presentados este martes en la sala de prensa del Rico Pérez, a partir de las 12:30 horas.

¿Confianza en la polivalencia de Sotillos?

El Hércules cuenta ahora mismo con dos laterales izquierdos (Alberto Retuerta y Xavi Pleguezuelo), cinco centrales (Alejandro Sotillos, Bolo, Nacho Monsalve, Rubén Cantero y Javier Cantero) y solo un lateral derecho (Samu Vázquez). Sin embargo, la relativa polivalencia de Sotillos empieza a desdibujarle del centro de la zaga. No es su posición ideal, pero en ocasiones podría paliar la falta de un recambio puro en el costado diestro.

Sotillos reclama la tarjeta amarilla que vio el pasado sábado, en el segundo de los derbis veraniegos. / Matías Segarra

Así fue el pasado sábado en el Martínez Valero, cuando Samu se quedó fuera de la convocatoria por "unas molestias físicas". "No es nada grave, pero no tiene sentido arriesgar a estas alturas", añadió Torrecilla sobre el estado físico del albaceteño. Sotillos no solo fue titular, sino que también fue el único jugador de campo blanquiazul que aguantó los 90 minutos sobre el verde. La comisión deportiva estableció contactos hace semanas para incorporar al lateral derecho Ismael Bekhoucha, del Getafe B, pero las recientes notables actuaciones de Sotillos han frenado, al menos por el momento, la búsqueda de un lateral puro que compita por un puesto con Samu Vázquez.