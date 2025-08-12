Fiestas
El presidente del Hércules, pregonero en Benimagrell
Carlos Parodi inaugurará las fiestas de la localidad alicantina este jueves
Las Fiestas de Benimagrell 2025, en honor a Sant Roc y la Virgen del Carmen, comienzan este jueves, 14 de agosto, con el pregón que pronunciará Carlos Parodi García-Pertusa, presidente del Hércules CF.
Parodi, figura destacada en el ámbito deportivo alicantino desde hace varios años, es la persona elegida por la Comisión de Fiestas Els Majorals para abrir, de manera oficial, las Fiestas de Sant Roc 2025, una tradición muy arraigada en Benimagrell, que combina actos religiosos, culturales y festivos y que comenzarán con un pregón que refuerza el vínculo entre el deporte y la cultura local.
Este jueves, 14 de agosto, cuando arranque un extenso programa de fiestas, organizado por Els Majorals, una joven comisión que preside Andrea Olcina Iborra. A las 21 horas será la inauguración del alumbrado extraordinario de las fiestas, que dará paso, a las 22:00 horas, en la Plaça de Benimagrell, al pregón anunciador de las Fiestas de Sant Roc, pronunciado por Carlos Parodi García-Pertusa. A continuación, actuará el Ballet de Gisela Comins, seguida de discomóvil para concluir la primera noche de las Fiestas 2025.
Suscríbete para seguir leyendo
- No era un meteorito: la misteriosa luz que cruzó el cielo de Alicante y su curiosa explicación
- Las grandes empresas absorben en Alicante a los pequeños agricultores: 27.000 hectáreas en diez años
- Trabajadores y pacientes denuncian la situación de inseguridad en el parking del Hospital Marina Baixa
- Hasta 1,7 millones de euros por el Hotel Casa del Gobernador de Tabarca, casi 20 veces más que el canon actual
- El Ayuntamiento de Torrevieja inicia el trámite para implantar la ORA en el centro
- Las Perseidas llegan a Alicante con dos noches solidarias para ver la lluvia de estrellas
- La ola de calor dispara la sensación térmica hasta los 46 grados en la provincia de Alicante
- PP y Vox se lanzan contra Morant tras pedir 'humanidad' por José María Ángel