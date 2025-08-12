Rentero y Monsalve, juventud y veteranía para el Hércules con el ascenso en el punto de mira

Sigue el carrusel de presentaciones en el Hércules, primero fueron Slavy y Bolo, luego Ben Hamed y Unai Ropero y ahora ha llegado el turno de Javier Rentero y Nacho Monsalve, dos nuevos centrales para proteger la portería blanquiazul. Dos perfiles totalmente diferentes con siete años de diferencia entre ambos, veteranía y juventud, una mezcla que suele ser positiva. El primero llegó a Alicante tras un pago de 100.000 euros al Alcorcón debido a su cláusula de rescisión. La temporada pasada cuando jugó como visitante en el Rico Pérez ya dejó muy buenas sensaciones y demostró ser un central curtido y sólido.

Según lo comentado por Paco Peña, Rentero llevaba en el radar del club desde su estancia en el Linares, pero su fichaje no se pudo acometer antes por varias dificultades. El secretaría técnico del club ha agradecido la predisposición del futbolista en todo momento, ya que desde el primer instante ha tenido claro que quería recalar en el Hércules. "A nivel defensivo nos da ese empaque que queremos. Era una asignatura pendiente del año pasado, encajar goles es cosa todo el equipo, pero siempre se mira más a la línea defensiva", comentaba Paco Peña sobre el nuevo central.

Intensidad y empaque defensivo

Nadie dudaba de la entrega y el compromiso del central madrileño y desde el primer momento, Rentero se ha encargado de demostrarlo en los encuentros amistosos. En verano abandonó Madrid, la zona donde había disputado gran parte de su carrera deportiva para aterrizar en Alicante. "Me gustan mucho los retos, el Hércules es un club que lucha por el ascenso y eso es enorme y bonito. A un histórico como este equipo es fácil venir", comentaba el central de 24 años.

"Tenemos todos los medios y los jugadores para conseguir el objetivo"

La zaga ha sido la demarcación del campo con más incorporaciones y movimientos en busca de revertir errores del pasado, por lo que la defensa se ha convertido en la línea con más competencia del equipo. Sobre esto, Rentero ha comentado que han llegado futbolistas y que la relación entre todos es muy sana, pero ha querido remarcar que no solo hay competencia en defensa, sino que se expande a todas las posiciones del campo.

"Lo veo bastante bien, tenemos muy buenos jugadores, estamos construyendo algo que tiene muy buena pinta. Es pretemporada y poco a poco vamos a intentar coger el máximo nivel. En esta liga siempre es muy complicado porque la competencia es tremenda, pero el objetivo está bastante claro, tenemos todos los medios y los jugadores para conseguirlo, pero siempre con respeto a la categoría", añadía Rentero.

Sobre que pensó cuando el Hércules se puso en contacto con él tras su buena imagen en el Rico Pérez la temporada pasada, el nuevo defensa del Hércules ha comentado lo siguiente. "Lo primero que pensé fue en la afición y en el estadio. Todo el mundo conoce al equipo por su historia y todo eso atrae muchísimo".

En los últimos partidos se ha ganado a la afición gracias a sus actuaciones y esto ha hecho que la parroquia blanquiazul incluso llegase a corear su nombre ante el Elche. "Estoy muy agradecido a la afición. Voy a intentar seguir peleando y trabajando para que sea así toda la temporada", sentenciaba el futbolista del Hércules.

Seguridad y veteranía

Nacho Monsalve fue fichado como un perfil completamente diferente al de Rentero. El central madrileño de 31 años descendió la temporada pasada con el Eldense a Primera Federación disputando menos de 1.000 minutos a lo largo del curso. Finalizó su contrato y tras la negativa del Eldense de renovar, el Hércules decidió apostar por un defensa experimentado y curtido con una larga y dilatada carrera a sus espaldas.

Paco Peña ha señalado que se optó por el perfil de Nacho Monsalve debido a su seguridad y veteranía en el día a día. El central puede actuar en ambos perfiles de la zaga y maneja bien las dos piernas. El director deportivo también ha querido recalcar su predisposición y la sencillez a la hora de la negociación. "Nos espera un año bonito y Rentero y Monsalve nos van a dar seguridad y saber estar en el vestuario", objetaba Peña.

"Viniendo de una categoría superior me ha sorprendido gratamente el hambre del equipo, la unión y la intensidad"

"Después de que no se den las cosas como uno quiere hay que levantarse. La carrera de un futbolista profesional tiene muchas temporadas y no todas pueden salir bien. Lo importante es tener esa constancia y tener la mentalidad clara para darle la vuelta", opinaba Monsalve.

El defensa experimentado contaba con varias ofertas interesantes tras no renovar con el Eldense y el motivo de su elección por el Hércules ha sido la historia del club y la zona geográfica. Además, ha añadido que "el equipo lleva alejado de donde tiene que estar mucho tiempo, ojalá poco a poco y paso a paso podamos devolverlo donde se merece".

"Voy a ser un líder tanto dentro como fuera del campo"

"Viniendo de una categoría superior me ha sorprendido muy gratamente el hambre del equipo, la unión y la intensidad. Siempre tenemos margen de mejora, cada día y cada semana tenemos que ir buscando más y el punto de rendimiento máximo. En el fútbol de hoy es muy complicado que un entrenador dure muchos años en el equipo y eso es muy importante para la estabilidad del proyecto", señalaba.

Llega a Alicante Monsalve como un gran activo experimentado. "Voy a ser un líder tanto dentro como fuera del campo. Ayudaré en todo lo que esté en mi mano", comentaba. Además añadía también que "tenemos muchas ganas de empezar a competir, los amistosos tenían mucho nivel y parecían partidos oficiales. Los derbis y el Murcia nos han ayudado mucho. Tenemos que estar muy centrados en todo lo que estamos trabajando para cuando debutemos en la primera jornada".