La selección AFE y la batalla de los jugadores sin equipo

Cada verano, el foco mediático sobre las convocatorias de la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE) crece un poco más. Desde hace casi cuatro décadas, la organización pone en marcha, coincidiendo con el inicio de la pretemporada, una serie de concentraciones dirigidas a futbolistas sin equipo de toda España.

El objetivo es doble: por un lado, que los jugadores mantengan el tono físico y la preparación técnica necesaria para afrontar nuevos retos profesionales. Por otro, ofrecerles un escaparate de visibilidad que les acerque a la oportunidad de fichar por un nuevo club. Estas concentraciones, de dos semanas de duración, se han convertido en una cita esperada tanto para los protagonistas como para representantes y ojeadores.

Desde el pasado 4 de agosto, la 38ª edición de estas jornadas se desarrolla en la provincia de Alicante, concretamente en las instalaciones del Hotel Bonalba Alicante, Golf Club. Allí, día tras día, hasta 22 futbolistas se entrenan con la ilusión de encontrar un hueco —habitualmente en equipos de Primera o Segunda RFEF— en el que seguir dando pasos en su carrera. Más allá del mero entrenamiento, la convivencia genera un ambiente de motivación constante, en el que cada sesión es también una oportunidad de mostrarse ante el mundo del fútbol.

La AFE, consciente de la importancia de que sus miembros encuentren destino lo antes posible, incrementa año tras año los recursos a disposición de los participantes. Cuanto más breve sea su estancia mejor, ya que esto significa que han firmado un contrato y asegurado su futuro más inmediato. En la era de las redes sociales, la proyección de estos entrenamientos se multiplica. No es raro ver entrevistas individuales con cada jugador, en las que explican su trayectoria, describen sus fortalezas y comparten el tipo de proyecto deportivo que buscan.

Estas concentraciones replican en todos los aspectos la pretemporada de un equipo profesional. Cuentan con servicio médico y fisioterapéutico, sesiones de preparación física, charlas formativas, asesoramiento nutricional e incluso clases de inglés para ampliar las posibilidades de jugar en el extranjero. Además, se organizan actividades extradeportivas con las que reforzar la cohesión del grupo, generando un entorno de apoyo mutuo que ayuda a sobrellevar el momento de incertidumbre que implica estar sin contrato.

Características para entrar

En cuanto al acceso, el proceso es claro. El plazo de inscripción se abre con el inicio del mercado de fichajes, es decir, el 1 de julio. Durante esas semanas, los interesados contactan con la AFE para formalizar su solicitud. Una vez cerrado el plazo, un comité independiente —formado por el seleccionador de las sesiones, Antonio Jesús Vázquez, y varios entrenadores— evalúa los perfiles y determina quiénes participarán.

El resultado es un grupo variado en el que se mezclan veteranos con experiencia en categorías superiores y jóvenes que buscan consolidarse, todos con un mismo objetivo: volver cuanto antes a pisar el verde como parte de un club.

Presencia herculana

La convocatoria de la AFE será el rival del Hércules este viernes (9:30 horas), sexto amistoso del equipo de Rubén Torrecilla de este verano, en un partido a puerta cerrada en las instalaciones de Bonalba Resort, pero que se podrá seguir en directo a través del directo de YouTube de la AFE, en este enlace. Además, también se medirán al Alcoyano el próximo 16 de agosto.

Sin embargo, su vinculación con la entidad del Rico Pérez no termina aquí. Entre los participantes en esta 38ª edición, milita el exherculano Conor James Ruane. El lateral izquierdo inglés fue jugador del Hércules en la campaña 2017/18, cuando jugó 18 partidos y anotó un gol bajo las órdenes de hasta tres técnicos distintos: Gustavo Lionel Siviero (de la jornada 1 a la 9), Claudio Barragán (de la jornada 20 a la 25) y Josip Visnjiv (de la jornada 26 hasta el final de liga).

Connor James celebra su único gol con la camiseta del Hércules, frente al Valencia Mestalla. / HCF

Además, el entrenador de porteros encargado de preparar para salir al mercado a los guardametas de la convocatoria es Juan Jesús Calatayud. El antequerano fue titular en el Hércules entre 2008 y 2011, defendiendo la meta blanquiazul en la última campaña de la entidad en Primera División. Uno de los dos porteros titulares que está tutelando durante esta sesión es el alicantino Raúl Bernabéu Gambín, de 29 años. Después de ser titular en el Conquense (Segunda RFEF) la pasada temporada, se encuentra sin contrato y a la espera de que, como tantos otros en su misma situación, se le brinde una oportunidad en el que poder seguir desempeñando su vocación.