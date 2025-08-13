La exhibición del Hércules contra la selección AFE acaba en tablas (2-2)

Partido tranquilo para el Hércules en su sexta cita de pretemporada. Este miércoles a las 9:30 ha disputado un amistoso a puerta cerrada contra la selección de la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE), en el club Bonalba, que se saldó con un empate 2-2 en el que Retu y por primera vez Fran Sol fueron los encargados de los goles blanquiazules.

Los dirigidos por Rubén Torrecilla saltaron al campo con un once titularísimo en el que, también por vez primera, estaba Fran Sol, quien ya había tenido minutos desde el banquillo en encuentros previos. Otro jugador que también tuvo su debut en la alineación tras haber sido un revulsivo contra el Elche fue Unai Ropero, que no había disputado los primeros amistosos de la pretemporada por molestias. Como última novedad, Cantero y Sotillos formaron una pareja central inédita, con Galvañ y Retu en los laterales.

El encuentro transcurrió desde un primer momento (y hasta el último) sin muchos sobresaltos. El Hércules, con una marcha menos, hacía valer su superioridad, propia de un club con una plantilla diseñada y que ya lleva un mes de trabajo, sobre el combinado de la AFE, que, no obstante, presionaba con garra bajo las constantes indicaciones de su entrenador.

Retu, desde fuera del área

El marcador se abrió a los 8 minutos con un gol desde fuera del área de Retu, quien tras un rebote tuvo el espacio y el acierto de disparar en carrera a puerta y dejar sin nada que hacer al portero contrario. Muy poco le duró el liderato del partido al Hércules, pues en el minuto 11 y tras ganar un cambio de orientación y vencer en velocidad, el conjunto de la AFE anotó el 1-1, en las botas de Bertino.

Los blanquiazules se volverían a adelantar en el minuto 26, cuando tras un error en el pase de parte de un defensor de la selección AFE, Carlos Rojas logró recuperar el balón, internarse en el área y asistir a Fran Sol, que anotó su primer tanto con la camiseta herculana.

Jugaron todos

Con el marcador en 1-2, los equipos se fueron al descanso y al regreso para seguir disputando los 45 minutos restantes, Rubén Torrecilla cambió por completo el once para dar entrada a Mompeam, Samu Vázquez (que regresa tras molestias), Rentero, Fede, Hugo, Mangada, Ben Hamed, Aranda, Soldevila, Bojan y Slavy.

Este otro equipo que plantó Torrecilla tuvo que recibir el segundo gol del conjunto local tan pronto como en el minuto 46, y vaya gol. Desde el canto del área, Víctor Barroso, armó un disparo que, con parábola, acabó colándose por el segundo palo del Mompean, quien solo pudo ver el balón entrar en su arco.

El Hércules siguió buscando la victoria, valiéndose para ello de sucesivos saques de esquina durante una segunda parte en la que no hubo demasiado fútbol creativo. Casi la tuvo sobre el final, con un cabezazo a quemarropa de Slavy que fue rápidamente respondido por los buenos reflejos del meta local, Pablo, quien tuvo unos 45 minutos solventes ante el bombardeo herculano.

Final con el marcador 2-2 en el campo del club Bonalba, instalaciones donde la AFE está realizando sus sesiones de verano con jugadores en paro. Partido de exhibición en el que los locales ganan rodaje y tienen un escaparate para demostrar su valía a potenciales clubes empleadores, y que para el Hércules ha servido para seguir entrenando y afinando la preparación de la temporada, que comenzará el último día de agosto con la visita del Tarazona al Rico Pérez.