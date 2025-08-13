Primera RFEF
Hércules y Eldense ya tienen horario para su estreno
El conjunto blanquiazul arrancará la temporada ante el Tarazona en el Rico Pérez y el azulgrana en Sabadell
El Hércules ya ha comenzado la cuenta atrás para su entreno en la nueva temporada. El conjunto blanquiazul arrancará ante el Tarazona el sábado 30 en el Rico Pérez a las 21.30 horas. El equipo que entrena Rubén Torrecilla, inmerso en plena pretemporada y con varios movimientos todavía por hacer, está desprendiendo buenas sensaciones en los amistosos disputados. El Hércules volverá a iniciar la liga en casa, como el año pasado. En esta ocasión, será frente al Tarazona. Los alicantinos también cerrarán la competición regular en el Rico Pérez, el fin de semana del 24 de mayo frente al Gimnàstic de Tarragona. Además, el 'clásico' frente al Real Murcia tendrá lugar el fin de semana del 11 de enero (J.19) en el feudo blanquiazul y en la Nueva Condomina dos meses después, el 15 o 16 de marzo (J.28).
Por su parte, el Deportivo Eldense arrancará la liga a domicilio el sábado 30. Los azulgranas empezarán su andadura frente al recién ascendido Sabadell, en la Nova Creu Alta, a las 19.15 También cerrarán la competición lejos del Nuevo Pepico Amat. Será nuevamente en el estadio Enrique Roca, como en la última campaña que los de Elda habitaron en el tercer escalón del fútbol profesional, frente al Murcia.
