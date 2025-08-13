La marca de climatización Ekokai es la nueva patrocinadora principal del Hércules

La marca de climatización Ekokai es la patrocinadora principal del Hércules para esta temporada. Así lo ha anunciado el club en una rueda de prensa junto a Gabriel Aguado, gerente adjunto de Levantia, empresa alicantina que está detrás de la marca que lucirán las camisetas del primer equipo gracias al acuerdo de un año alcanzado con la institución blanquiazul.

Maria José Marcos, consejera de marketing, comunicación y publicidad del Hércules, se ha encargado de presentar la alianza. "Para el Hércules es un orgullo que el tejido empresarial de Alicante esté apostando por este proyecto", ha afirmado Marcos, que se suma a las buenas sensaciones que transmite la plantilla para también decir que "este año es muy especial, porque hemos venido con muchas energías y con muchas ganas de tener una temporada inolvidable".

"Apoyar al equipo de nuestra ciudad"

Aguado, que estaba presente en representación de la marca, ha declarado que es "un privilegio" para él poder apoyar "al equipo de nuestra ciudad, un equipo centenario". Ha explicado que Ekokai es una marca de aire acondicionado, calefacción y aerotermia que pertenece al grupo HDF, conformado por trece empresas españolas entre las que está Levantia, una empresa familiar alicantina con tres décadas de trayectoria. Además del lugar preferente en la camiseta, Marcos ha añadido que el acuerdo de patrocinio incluirá otras acciones a lo largo de la temporada.

Detalle del logo del nueco patrocinador, Ekokai, en la primera equipación del Hércules. / Jose Navarro

"Nuestra intención con Ekokai y este vínculo con el Hércules es visibilizar nuestra marca, que la gente le dé valor, y de alguna manera también aportar nuestro granito de arena al Hércules para que este año cumpla sus objetivos", ha señalado Aguado en la sala de prensa del Rico Pérez, junto a la camiseta blanquiazul con el logo de su marca. Aguado, que se declara herculano, como su padre, ha concluido con que "quería dar un apoyo a esta plantilla y ojalá esta camiseta con Ekokai en el frontal nos lleve a la Segunda División".

En la rueda de prensa también han participado Paco Peña, secretario técnico del club, y Carlos Abad, capitán del primer equipo. Peña se ha mostrado "enormemente agradecido" con Aguado "por confiar en nosotros. Esperemos que nosotros lo podamos devolver, que seguro que sí. Tenemos aquí participación de la plantilla, que se comprometen a ellos también". Optimista, también ha apuntado que "va a ser un año muy bonito. A veces puede que también sea complicado, pero todos juntos seguro que lo vamos a conseguir, celebrar lo que todos queremos", en clara referencia al ascenso.

Por su parte, Abad ha hablado en nombre de la plantilla para declarar que "todo apoyo es necesario" y ha dejado claro el compromiso de los jugadores: "Nos vamos a dejar todo para conseguir los objetivos".

Todavía no está a la venta

Por su parte, el Grupo Cívica, cuya enseña ha figurado hasta ahora en las equipaciones oficiales que han salido a la venta, se mantendrá como patrocinador del fútbol base del Hércules. Sobre aquellos aficionados que ya han comprado la camiseta en esta primera semanas de venta, Marcos ha adelantado que el club les ofrecerá facilidades para poder cambiarlas por la equipación con el nuevo patrocinador, previendo para ello un descuento cuya cuantía no ha detallado.

De momento, el Hércules no tiene una fecha determinada para comenzar a vender las camisetas con la serigrafía de Ekokai, quedando a la espera de los plazos del fabricante. Las equipaciones con el patrocinio del Grupo Cívica se seguirán comercializando, pero ya no como indumentaria del primer equipo, sino como del fútbol base del Hércules.