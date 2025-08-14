Otro año sin camisetas del Hércules disponibles en el primer mes de competición

El Hércules inicia su temporada en Primera Federación en apenas 15 días con la certeza de no poder ofrecer a la afición las camisetas oficiales del primer equipo, y desde la tienda oficial señalan que no estarán disponibles hasta octubre. Una situación que repite lo vivido el año pasado, cuando tampoco hubo posibilidad de comprar la equipación blanquiazul sino hasta la segunda mitad de septiembre, al menos por los canales oficiales (que en el caso del Hércules, es exclusivamente uno: la tienda oficial que gestiona una tercera empresa).

La razón detrás de este retraso viene a ser la misma que la de 2024: un cambio de patrocinador. En la temporada pasada, el club anunció a la empresa de telecomunicaciones Finetwork tan pronto como el 5 de julio, pero la equipación no fue presentada sino hasta el 22 de agosto. Posteriormente, la entidad blanquiazul tuvo que comunicar que se había retrasado "la producción y puesta en venta" de la camiseta, fabricada, al igual que este año y desde 2020, por la italiana Kappa.

De vuelta al presente, las circunstancias son algo más rocambolescas: el club presentó, entre el 24 y el 29 de julio, sus tres equipaciones para la temporada 2025-26. Empezó por la tercera, que no contaba con patrocinador en su frontal. El 26 de julio hizo oficial la segunda, con la serigrafía del Grupo Cívica por delante. Finalmente, presentó la camiseta blanquiazul, también con el logo de la empresa familiar de Enrique Ortiz, propietario del club. Para la semana siguiente, la primera y segunda equipación ya estaban a la venta en la tienda situada en el Rico Pérez, y hasta el alcalde de Alicante, Luis Barcala, quiso ser de los primeros en comprarla.

Presentación con parche

Todo marchaba bien: camisetas presentadas un mes antes del inicio de temporada y con stock disponible. Pero el anuncio de un nuevo patrocinador principal, que sustituye al logotipo del Grupo Cívica en el frontal de la equipación ha complicado las cosas. El Hércules no es el primer equipo que cambia de patrocinador a lo largo de una temporada, o incluso antes de empezarla. La polémica surge cuando el nuevo patrocinio, Ekokai, ha tenido que plasmar su marca con un parche sobre una camiseta ya serigrafiada con el patrocinador anterior porque no hay existencias de la nueva versión.

A todo esto se han sumado las quejas de aficionados que ya habían comprado la camiseta con la enseña del Grupo Cívica, que seguirá siendo la equipación del fútbol base del club, pero no la del primer equipo. El Hércules tuvo que apresurarse a ofrecer soluciones, que pasan desde un 50 % de descuento en tienda (que no acepta devoluciones) para la compra de la "nueva" camiseta del primer equipo, o por otras alternativas a valorarse en las oficinas del club, incluido el compromiso de cambiar camisetas sin coste adicional, aunque insistiendo en que se tratará "cada caso particular".

Sin stock

En cualquier caso, el problema está en que no hay camisetas del primer equipo disponibles, ni para su compra, ni para su cambio, y habrá que confiar que al menos el club tenga una primera remesa para disputar el primer encuentro contra el Tarazona, el 30 de agosto. Ya el año pasado Kappa tuvo que apresurarse para aportarle al Hércules la indumentaria con la que debutó en Primera RFEF.

Los aficionados, por su parte, se las apañaron comprando camisetas de imitación que se ofrecían en diferentes webs chinas, con precios (y calidades) mucho más reducidos que los de la equipación no disponible en la tienda durante aquel mes y que, al igual que este año, cuesta 79 euros. Un problema de abastecimiento que, sin duda, privó al club de hacer caja con la venta de camisetas en plena fiebre del ascenso.