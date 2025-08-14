El Hércules ofrenda a la Virgen del Remedio en la Concatedral
El primer equipo, su cuerpo técnico y parte de la dirección del club presentan plegarias y dos arreglos florales a la patrona de Alicante
Como es tradición, el Hércules ha rendido ofrenda a la Virgen del Remedio, patrona de Alicante. Un acto que ya forma parte de la agenda del club blanquiazul en agosto, siempre después de la celebración de esta advocación mariana, que tiene lugar el 5 de agosto en la capital alicantina.
La entidad deportiva ha comunicado su visita a la concatedral de San Nicolás a través de sus redes sociales. En las fotos compartidas se aprecia a la plantilla del primer equipo en pleno en las naves y en el altar del templo. También estuvieron presentes Rubén Torrecilla y su cuerpo técnico, así como el presidente del club, Carlos Parodi, el consejero Valentín Botella y el secretario técnico, Paco Peña.
Todos ellos recibidos por el párroco y deán del Cabildo de la Concatedral, Ramón Egío, quien guió a una comitiva más pequeña hasta el camerín donde se encuentra la figura de la Virgen del Remedio. Esa pequeña comitiva estaba conformada por los miembros de la directiva, el entrenador y los cuatro capitanes del equipo: Nico Espinosa, Carlos Mangada, Carlos Abad y Roger Colomina. Ellos se encargaron de presentarle a la santa patrona, junto a las plegarias de los herculanos, los dos arreglos florales blancos de ofrenda.
