Ya es oficial: el Hércules y el Eldense tendrán VAR "lowcost" esta temporada

La Real Federación Española de Fútbol (RFEF), junto a los clubes de la categoría, ha aprobado el uso del Football Video Support (FVS) para la temporada 2025/26 en Primera Federación. Una decisión que ya había sido adelantada por la prensa hace dos semanas, pero que acaba de oficializarse este jueves.

En un comunicado emitido por la RFEF, se han ampliado detalles sobre cómo funcionará el sistema y además se han puesto de ejemplo usos precedentes de este mecanismo de video arbitraje que se encuentra en fase de ensayo por la FIFA y la IFAB, y que según la Federación "dotará a la categoría de un mayor rigor y transparencia arbitral, así como de una mejora del espectáculo".

La principal diferencia con el VAR que existe en Primera y Segunda División es que el FVS no conlleva la participación de un equipo arbitral de vídeo (la conocida como sala VOR), por lo que los entrenadores serán los encargados de solicitar la revisión de las decisiones o incidencias de un partido.

Es decir, no habrá un árbitro que indique al colegiado principal la necesidad de revisar una u otra jugada: esta responsabilidad queda a discreción de los entrenadores, pero limitada a solo dos solicitudes. Además, por motivos logísticos, las imágenes que obtendrán los árbitros serán de menor resolución a las que acceden en el fútbol profesional.

Dos solicitudes por partido

Para solicitar la revisión, los entrenadores deben entregar una tarjeta al cuarto árbitro en el mismo momento en el que se produzca la acción. Con este sistema la competición evita que los partidos sufran retrasos excesivos. En caso de que el juego se reanude, la jugada en cuestión no podrá ser modificada.

Cada equipo cuenta con dos solicitudes de revisión por partido y en el caso de que la decisión sea corregida, el club implicado recupera la solicitud. Cabe destacar que una vez realizada la solicitud (tarjeta de revisión entregada al cuarto árbitro), no podrá retirarse.

Las revisiones se llevarán a cabo junto al terreno de juego donde existirá un monitor desde donde los árbitros principales llevarán a cabo la verificación.

Los supuestos en los que el FVS puede ser utilizado son los siguientes:

- Goles

- Penaltis

- Expulsiones directas

- Confusión de identidad en amonestaciones o expulsiones

Experiencias previas

Será utilizado en la Copa Mundial Masculina Sub-20 Chile 2025 tras haber sido implementado en torneos como la Copa Mundial Femenina Sub-20 Colombia 2024, Copa Mundial Femenina Sub 17 de República Dominicana 2024.

Además, el pasado viernes la Liga F, máxima categoría femenina en España, también decidió oficialmente aplicar este sistema en esta temporada, con lo cual será pionera junto a la Primera RFEF masculina en la utilización del FVS en el fútbol español.