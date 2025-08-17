Hércules CF | Pretemporada
El Hércules cerrará la pretemporada ante el UCAM Murcia
El encuentro se celebrará en el Be Soccer La Condomina el próximo 23 de agosto a las 19:30 horas
Empieza a acercarse la hora de la verdad con el debut del Hércules en Primera RFEF, pero para ello aún quedan compromisos amistosos para terminar de perfilar la puesta a punto. El último encuentro de pretemporada del Hércules será ante el UCAM Murcia el próximo 23 de agosto en el estadio Be Soccer La Condomina a las 19:30 horas.
El balance de resultados hasta el momento en pretemporada para los pupilos de Rubén Torrecilla es positivo y las sensaciones, también. El Hércules venció al Elche, Villarreal B y Murcia, empató ante la selección AFE y cayó frente al Elche y Mutxamel.
El próximo compromiso para los de Torrecilla llegará el próximo martes 19 de agosto a las 20:00 horas en San Vicente ante el Jove Español. Será la penúltima prueba ante un conjunto inferior que milita en Tercera Federación. Había un amistoso pactado con el Conquense, pero el encuentro se vio suspendido.
El Hércules arrancará la temproada ante el Tarazona el sábado 30 de agosto en el Rico Pérez. Será a las 21:30 horas y la parroquia blanquiazul podrá ver el debut en encuentro oficial de todas las nuevas incorporaciones.
