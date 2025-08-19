Mercado de fichajes
Jeremy de León empieza a entrenar con el Hércules el jueves
El Real Madrid da luz verde a la cesión del extremo puertorriqueño hasta junio de 2026 y el futbolista llega este miércoles a Alicante para firmar su nuevo contrato
La primera opción para completar el ataque del Hércules está sellada. El Real Madrid ha dado luz verde a la cesión de Jeremy de León, que firma como blanquiazul este miércoles su nuevo contrato y el jueves se pone a las órdenes de Rubén Torrecilla, que podrá disponer del internacional boricua hasta final de temporada. El futbolista, que puede actuar en ambos perfiles como extremo, tiene ante sí la oportunidad de demostrar su enorme proyección, con tan solo 21 años, después de pasar inadvertido la temporada anterior por culpa de una lesión de hombros que le obligó a pasar por el quirófano.
Apenas cuatro encuentros de liga pudo disputar, tres en octubre y uno en marzo, por culpa de su dolencia después de haber ganado protagonismo a nivel nacional por acompañar al primer equipo en las eliminatorias de la Copa de Europa a pesar de no disponer de ficha para poder disputarla por expreso deseo de Carlo Ancelotti. La comisión deportiva blanquiazul está convencida de que el atacante norteamericano puede recuperar el excelente nivel exhibido en el Castellón antes de ser traspasado al Castilla y, con ello, cubrir el déficit que deja en la acción ofensiva la ausencia de Nico Espinosa, que se perderá el arranque del campeonato por una intervención en el tobillo que, en el mejor de los casos, le tendrá dos meses y medio parado.
Suscríbete para seguir leyendo
- La Guardia Civil ya multa: vigila miles de maleteros de coches para comprobar que lleves este artilugio siempre
- Renuncia al contrato la empresa que debía retirar 700 gallos, gallinas y pollos de las calles de Torrevieja
- Qué hacer si te llega esta carta de la Agencia Tributaria siendo mutualista
- El dueño del solar abandonado de La Veleta de Torrevieja justifica la falta de vallado porque tiene okupas
- La Guardia Civil extrema ya la vigilancia en la tapa de la gasolina del coche: podrán sancionarte con 200 euros
- Una mujer fallece atropellada cuando cruzaba por la avenida Pintor Xavier Soler en Alicante
- El bar de la isla de Benidorm sigue funcionando sin licencia a pesar de tener una sentencia firme del Supremo que prohíbe la actividad
- Cambios en la jubilación en 2026: la Seguridad Social aplicará un nuevo método para calcular la base reguladora