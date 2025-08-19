San Vicente también se queda sin ver al Hércules... A

Séptimo amistoso del Hércules en pretemporada, segundo que juega íntegramente con jugadores menores de 23 años. Tal y como sucedió en Mutxamel la semana pasada, Rubén Torrecilla prescindió de sus futbolistas con licencia profesional para enfrentarse, en esta ocasión, al Jove Español de San Vicente. El público presente en la grada del Ramón Asensi Juan, que pagó 5 euros por ver el partido, se tuvo que conformar con la frescura y el empuje de los jóvenes valores blanquiazules y, sobre todo, con el triunfo de los suyos, 2-0, frente a un plantel contra el que volverán a toparse a lo largo del curso, en Tercera Federación.

El preparador extremeño, reacio a competir sobre césped artificial por el riesgo que conlleva por la falta de adaptación a esa superficie, formó de inicio con Mompeán, Juanmi, Mario, Fede, Sofiane, Valverde, Parodi, Guti, Pieter, Tutú y Chema. La primera mitad se cerró con empate a cero y con una sola ocasión visitante de cierto peligro, la que armaron Guti y Tutú antes de la pausa de hidratación. Tras el descanso, el técnico cacereño refrescó el once dando entrada, entre otros, a Abdoulie Bojang, pero su ingreso en el choque no mejoró el rendimiento herculano.

Formación titular del Hércules para disputar su partido de pretemporada contra el Jove Español en San Vicente del Raspeig. / HCF

El Jove se fue adueñando del choque y, en el minuto 50, un centro desde la izquierda de Sammy lo envió a la red Salero con un remate de cabeza inapelable en el área pequeña. A quince minutos del final, y con un hombre más sobre el césped tras la expulsión de Pieter por doble amarilla, el conjunto sanvicentero aprovechó una indecisión defensiva de los blanquiazules para, tras varios rechaces y despejes frustrados, marcar el 2-0 definitivo gracias a una excelente volea de Barrachina desde la frontal.

El Hércules, que tuvo a todos sus jugadores del primer equipo en la grada, intentó recortar la diferencia, pero no fue capaz de inquietar a Juan Pablo. El amistoso, de carácter solidario, sirvió además para estrenar el recién bautizado estadio municipal de San Vicente del Raspeig. La última cita en el ciclo de preparación de los de la capital antes de su debut en liga frente al Tarazona el 30 de agosto, será este mismo sábado, en Murcia, frente al UCAM, en la vieja Condomina.