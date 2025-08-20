Xavi Pleguezuelo brilla por su ausencia en el once del Hércules

La pretemporada sirve, además de para poner a tono físico al plantel y ensayar esquemas tácticos, para que el entrenador reparta minutos a todos los jugadores y pruebe sus capacidades. Por ello es curioso que un jugador recién fichado de pronto desaparezca del césped. Es justamente lo que le sucede al mallorquín Xavi Pleguezuelo, quien no estuvo convocado en el Festa d'Elx y se quedó los 90 minutos en el banquillo contra la selección de la AFE, hace una semana.

El lateral izquierdo de 22 años fue anunciado por el Hércules el pasado 14 de julio. Llegaba a reforzar una posición en la que solo figuraba Retu, jugador que a ojos de la comisión deportiva del club no era titular que llevaría al equipo al ascenso. La apuesta por Pleguezuelo, que recién había separado sus caminos del Betis Deportivo, era firme: el Hércules quería un lateral que le disputase su lugar en el once a Retu.

Sin embargo, en algún momento de la pretemporada la "operación Pleguezuelo" se truncó. Su última participación con el equipo fue el 2 de agosto en el Trofeo Ciudad de Alicante contra el Real Murcia, partido en el que formó parte del once titular y jugó media parte. Situación similar vivió cuando debutó en el primer derbi amistoso del verano, mientras que en el partido contra el Villarreal B sustituyó a Retu y disputó la segunda parte (cometiendo un error defensivo que acabó costando un gol, cabe añadir).

Alineación del Hércules en el primer derbi de pretemporada contra el Elche. Pleguezuelo (abajo a la derecha) estaba en el once. / Rafa Arjones

Hasta ese momento nada fuera de lo normal. Un fichaje joven que iba teniendo minutos en el campo, aunque sin destacar especialmente ni encantar a la afición. De hecho, en opinión de la grada herculana el flanco defensivo izquierdo es la demarcación más débil de un once que, por otra parte, iba cogiendo muy buena forma.

Historial de lesiones

Un motivo que explicaría la privación de minutos a Xavi Pleguezuelo sería una indisposición física, más teniendo en cuenta que para el amistoso en el Martínez Valero no fue ni siquiera convocado. Sin embargo, el Hércules no ha comunicado oficialmente ninguna lesión o molestia del jugador.

No sería descabellado, puesto que el lateral mallorquín tiene historial con las lesiones. En mayo de 2024 sufrió una distensión de la rodilla izquierda mientras se jugaba el ascenso a Primera Federación sobre el césped artificial del Nou Sardenya, lesión que le mantuvo más de tres meses de baja. Luego, hace medio año, también estuvo fuera de los campos la mayor parte de la temporada por una lesión en el femoral de la pierna izquierda que tan solo le permitió disputar diez partidos.

Sin embargo, con este extremo sin confirmar por parte del Hércules, parece que la decisión por la que el lateral no ha jugado ni uno de los últimos 180 minutos de pretemporada está entre Rubén Torrecilla y el propio Pleguezuelo.

Posición a reforzar

Como este diario adelantó, la secretaría técnica del club pretende reforzar tres posiciones del campo y una de ellas es el lateral izquierdo. Las dudas sobre Retu ya existían antes del inicio del mercado, pero la solución Pleguezuelo no ha cuajado y en las oficinas herculanas están buscando cómo solventar el fallo de planificación cometido al traer al lateral mallorquín, en aquel momento recién rescindido por el filial bético.

En medio de esta situación aparece con fuerza el rumor del interés del club por José Calderón, lateral izquierdo que durante la pasada temporada fue pieza clave del ascenso del Córdoba a Segunda División y cuyo fichaje por el Nástic de Tarragona acabó frustrado hace algo más de una semana por unas inoportunas declaraciones que el jugador pronunció en el pasado sobre los catalanes.

Desde entonces, el futbolista oriundo de Sevilla busca incorporarse a otro equipo de Primera Federación con aspiraciones de ascenso a la Liga Hypermotion. Es el caso del Hércules, y al parecer las intenciones de ambas partes son más que compatibles. El único detalle por resolver sería liberar una ficha senior para poder hacer hueco a Calderón, de 25 años. Mientras tanto, las últimas experiencias hacen pensar que Retu será titular en el último ensayo previo al debut liguero, este sábado contra UCAM Murcia.