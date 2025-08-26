Análisis | A la altura del escudo del Hércules... todos

Camino hecho. Mirada al frente. Prietas las filas. No hay espacio para nada que no sea lo que viene. Aprender y no repetir errores es la clave del desarrollo. En el fútbol, como en cualquier otra parcela existencial que requiera de la implicación de todos los que participan en ella, sin excepción, sobran las rencillas, las cuentas pendientes. El Hércules 2025-2026 se pone a andar el sábado y lo único que posee licencia para torpedearlo es lo que suceda con la pelota. Nada más. El resto, como recuerda de forma poco amable Lluís Planagumà, son palos en las ruedas y ya no es tiempo de eso. Toca sumar. En los envites corales, todo lo que no suma, resta.

Mejor plantilla

En su segundo año en la categoría –y liberada del agradecimiento y el entusiasmo del ascenso– la comisión deportiva ha logrado armar un bloque con puestos duplicados convenientemente, sin excesiva distancia entre los aparentes titulares y los posibles suplentes, equilibrado en todas las líneas, con recursos defensivos y ofensivos variados, perfiles complementarios y valores contrastados en Primera RFEF.

Ese era el gran objetivo de un verano al que solo le falta el anuncio de Vique Gomes y la salida de César Moreno para quedar definitivamente sellado. El Hércules solo puede aspirar a una cosa esta temporada por encima del mínimo radical que es mantenerse en la antesala del fútbol profesional. El ascenso a Segunda División es la única meta plausible, todo lo demás será cualquier otra cosa, nunca un éxito... por más que se disfrace.

Slavy festeja uno de los goles que ha marcado durante la pretemporada como delantero del Hércules. / HECTOR FUENTES

El modo de llegar a ella compete al entrenador, que puede elegir el modelo que mejor rendimiento le dé, guste más o menos a la grada, a la prensa y a sus propios superiores. Pero hay que ir más allá, no guardarse nada, no poner solo el foco permanetemente en las aparentes debilidades y asumir la responsabilidad de hacer jugar a un bloque mucho más compacto que, aparentemente, y a juzgar por las declaraciones del entrenador en el ciclo de preparación estival, sí que parece hecho a la altura del escudo... menos mal.

Defender... ¡y atacar!

El Hércules del ascenso que aterrizó en Primera RFEF lo hizo con una neta endeblez defensiva exhibida desde el arranque de la competición que condicionó en exceso, sobre todo al entrenador. Se justificó la no asunción de riesgos por la facilidad de los rivales para hacerle daño a los blanquiazules siempre que se estiraban mínimamente.

Eso ahora no debería ocurrir. Hay perfiles de sobra detrás y en el centro del campo para armar un sistema compactado que permita contener eficazmente sin renunciar a la búsqueda preeminente de la portería enemiga. El conformismo no es una filosofía admisible en el segundo intento de volver a estar bajo el paraguas de LaLiga más de diez años después de perder su abrigo y de penar por las alcantarillas del balompié nacional.

Rubén Torrecilla, en el banquillo reservado al Hércules dentro del José Rico Pérez, este verano. / Rafa Arjones

Nadie va a exigir a Torrecilla que comulgue con lo que no entienda que es lo mejor para el desempeño de su grupo, lo que sí le van a exigir son resultados porque los nombres propios que se han incorporado este curso al plantel tienen su beneplácito, aunque esta vez sus deseos no hayan sido satisfechos de forma desmedida como en el verano anterior. El efecto de aquel proceder fue malo pese a que no se quiera reconocer en público.

El club partirá de inicio con casi los mismos abonados que la pasada temporada. A pesar del desencanto y la mala imagen mostrada en el tramo decisivo del campeonato, la masa social sigue creyendo en que es posible ascender... pero es evidente que los parapetos se han acabado para todo el mundo, incluido quien se arrogó en primera persona el mérito de haber despertado a un gigante dormido.

Crédito limitado

Las cartas están encima de la mesa, boca arriba. Todo el mundo se conoce ya lo suficiente. Y lo más importante, se sabe de qué pie cojea. Así que lo que suceda sobre el césped será lo que mida la labor de cada cual. La secretaría técnica ha completado su tarea, ahora son los futbolistas y su entrenador quienes recojan el testigo dentro del terreno de juego.

Una aficonada del Hércules muestra con orgullo la bandera del Hércules durante un amistoso previo al inicio del curso. / Rafa Arjones

Sin la tensión de los puntos, el despliegue futbolístico herculano ha sido óptimo, incluso prometedor. Pero a los equipos hay que medirlos bajo presión. El sábado, frente al Tarazona, se podrá testar de forma fiable las capacidades de un vestuario (y también su cuerpo técnico) en un entorno de competitivo serio, crudo, realista.

El once que formó de inicio contra el UCAM Murcia se parecerá mucho al que salte al campo el sábado por la noche porque Javi Jiménez aún no debería de sentar a Retu por aquello de respetar los galones y, por encima de esa nimiedad, los días de trabajo con el grupo. Empieza otro episodio de la historia, ojalá termine de la mejor manera.