El Ibiza-Hércules de la jornada 2 cambia de hora

Las reclamaciones independientes de UD Ibiza y Hércules CF han encontrado amparo en la resolución del Juez Único de Competición, que ha accedido a modificar el horario del partido que, originalmente, debían disputar ambos clubes el domingo 7 de septiembre, a las 16:00 horas. Baleares y alicantinos elevaron una queja por separado a la Federación razonando los motivos de su protesta, sustentada básicamente en dos apartados: las elevadas temperaturas previstas para la hora de arranque del envite y el enorme gasto que le supondría a los alicantinos tener que quedarse una segunda noche en la isla en plena temporada alta turística.

Finalmente, el ente jurídico de la RFEF ha dado por bueno el fundamento de la reclamación y ha modificado el inicio de ese choque correspondiente a la segunda jornada de liga en el grupo 2 de Primera Federación, que finalmente pasa a disputarse el sábado 6 de septiembre, a las 21:15 horas, es decir, los blanquiazules repetirán la misma franja (aunque un cuarto de hora antes) con la que debutan este sábado en la tercera categoría nacional, frente al Tarazona, en el Rico Pérez (21:30 horas).

Paco Jémez, durante una sesión de entrenamiento en Can Misses con su equipo. / Diario de Ibiza

El entrenador del conjunto insular, Paco Jémez, ya advirtió el jueves de la dificultad que entraña para los integrantes de Primera RFEF conocer con tan poco margen la programación de los encuentros. "La manera de mejorar la liga es sacar los horarios con mucha más antelación, ya que no cuesta dinero, lo que cuesta es trabajo. Hemos pedido a la Real Federación Española de Fútbol que el horario del partido se cambie", señaló señalado el cordobés. "el Hércules no tiene billetes de avión para venir el viernes porque les dicen ocho días antes cuando tienen que venir a jugar a Ibiza. Tienes que sacar billetes de avión y hotel para 45 personas, y eso es imposible", denunció el preparador del UD Ibiza.

Mucho dinero

Lo cierto es que el conjunto blanquiazul no desplaza una expedición tan numerosa nunca, generalmente rondan entre los 26 y los 28 integrantes, pero, en todo caso, obligarles a una segunda pernoctación elevaría la factura del desplazamiento hasta los 10.000 euros, tres veces más que en cualquier otro encuentro que se dispute lejos de Alicante, sostiene la delegación blanquiazul.

Horario oficial de la Jornada 1 en el grupo 2 de Primera RFEF con la retransmisión de televisión. / RFEF

Haber jugado, como deseaba originalmente la Federación, el domingo a las 16 horas, condenaba al Hércules a pasar una segunda noche en Ibiza, dado que el ferry de vuelta a Dénia (único medio de transporte con plazas disponibles) zarpa del puerto pitiuso a las 19 horas, por lo que resultaría imposible llegar a tiempo. Tampoco hay posibilidad de vuelo para tantos pasajeros pasada esa hora. En la isla más exclusiva del Mediterráneo, en plena temporada alta, encontrar alojamiento resulta extremadamente complicada, más aún para un grupo tan numeroso.

De esta manera, el equipo de Rubén Torrecilla se trasladará a Can Misses el mismo sábado desde Alicante en vuelo regular y regresará el domingo, a las 11 de la mañana, también en avión, lo que abarata considerablemente la factura de un viaje que supondrá el primer duelo directo frente a uno de los claros favoritos al ascenso a final de temporada.

Sentencia favorable

El magistrado Rafael Alonso Martínez ha dado por buenas las justificaciones herculanas expuestas en su alegato de defensa de la modificación horaria y ha decidido: "Estimar la solicitud formulada y adelantar la celebración del encuentro UD IBIZA – HÉRCULES DE ALICANTE CF, correspondiente a la jornada 2ª del grupo 2 de Primera Federación, a las 21:15 horas del sábado 6 de septiembre de 2025". Para tener acceso a la resolución completa puedes pinchar aquí y acceder tanto a las alegaciones como a la resolución.