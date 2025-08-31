El Hércules no negocia por Soldevila y quiere al portero Mario Ramos

El Hércules puede cerrar el mercado estival, que finaliza esta medianoche, con dos movimientos y ninguno incluye a Oriol Soldevila. El club no prevé negociar con ningún club por el atacante catalán «in extremis» porque no hay nada que haga indicar que eso vaya a ser posible. La SAD propiedad de la familia Ortiz no ha recibido ningún requerimiento por el futbolista catalán en todo el verano y no esperan que eso pueda ocurrir a escasas horas de expirar la ventana de refuerzos «porque no sería realista».

El propio Rubén Torrecilla, tras la victoria sobre el Tarazona en el debut liguero, defendió en la sala de prensa la continuidad de uno de los pilares de su proyecto, esgrimiendo que no albergaba ninguna duda de que el barcelonés seguiría siendo importante el resto del curso con la camiseta blanquiazul.

Lo cierto es que al Hércules le interesa que Soldevila se revalorice y sea una pieza apetecible para las direcciones deportivas del fútbol profesional, que sea objeto de una futura venta. De hecho, la cláusula de rescisión que refleja ahora mismo la extinción unilateral de su contrato está por encima de los cinco millones, de modo que para forzar su marcha está garantizado que no será como la que se ejecutó en su momento con Abde.

En el caso de Solde toca negociar con la propiedad y eso es algo que no está contemplado. Después de sumar los tres primeros puntos con el catalán siendo uno de los más relevantes, facilitar su marcha solo sería posible con un recambio garantizado... circunstancia que se podrá valorar más adelante, pero no en este momento, según los arquitectos del Hércules 2025-2026.

El club sostiene que no ha recibido ninguna oferta por el atacante, que tiene una cláusula de salida superior a 5 millones

Lo que sí tenía Soldevila era un compromiso rubricado de poder salir cedido sin oposición a uno de los equipos históricos de superior categoría renovando con el Hércules el número de temporadas que se prolongase ese préstamo. Pero para hacerla efectiva había una fecha tope que se sobrepasó hace muchos días. Nadie en el seno de la entidad valoraba ayer domingo otra realidad que no fuera la de que el extremo siga... y marque goles.

En lo que sí trabaja la comisión deportiva es en la posible contratación de un guardameta que «rivalice» con Carlos Abad y Marcos Mompeán en las sesiones de trabajo. El elegido para el puesto es Mario Ramos, con ficha del filial del Albacete, ahora mismo entrenando en dinámica de primer equipo con los experimentados Diego Mariño y Raúl Lizoain.

Mario Ramos, con el uniforme del Albacete Balompié, durante una sesión de trabajo previa a un partido. / Albacete Balompié

Sin acuerdo

De momento, no existe principio de acuerdo entre las partes, ni tampoco se considera que esté próximo porque el conjunto manchego no muestra intención de prescindir de él gratis ni su ficha se adecúa a la escala salarial que impera ahora mismo en el vestuario blanquiazul para el perfil que ocuparía el pacense, por lo que sellar el pacto no será ni mucho menos fácil.

El guardameta de Jerez de los Caballeros tiene solo dos años más que el canterano del Hércules y tampoco es una prioridad para la dirección deportiva, que defiende su pleno convencimiento de que Mompeán estaría a la altura del puesto si fuera necesario suplir al capitán, que apenas se ha perdido tres partidos desde que aterrizó en Alicante, solo uno por lesión.

Así que si finalmente no cristaliza el traspaso para que el joven arquero del Albacete acabe siendo propiedad del Hércules, Marcos Mompeán será a todos los efectos el relevo para el tinerfeño en caso de necesidad.

César Moreno participa una de las sesiones de trabajo estivales durante la pretemporada del Hércules. / HCF

La operación que está avanzada hasta el extremo de requerir solo una última reunión para cerrarse definitivamente es la rescisión del vínculo que todavía liga a César Moreno con la entidad del Rico Pérez, con la que firmó en su momento una extensión hasta junio de 2028 cuando se marchó a préstamo al Recreativo de Huelva. El jugador, con la carta de libertad, tendrá opción de encontrar un nuevo destino antes de que se clausure la oficina de inscripciones en las diferentes competiciones, algo que sucederá a las doce de la noche.

El pivote cartagenero ya se había hecho a la idea el viernes de que le tocaba hacer las maletas y únicamente resta la formalización de la ruptura para desligar su destino del equipo al que llegó en agosto de 2021 procedente del Elche buscando la oportunidad profesional que finalmente no ha sido capaz de aprovechar... por uno u otro motivo.