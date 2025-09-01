Hércules CF
El Hércules anuncia la rescisión de contrato de César Moreno
La salida del centrocampista era necesaria para cumplir con el cupo de mayores de 23 años
El Hércules ha anunciado este lunes, último día de mercado de fichajes, el acuerdo con César Moreno para rescindir el contrato que vinculaba a ambas partes hasta el próximo 30 de junio.
César Moreno, de 24 años, llegó al Hércules hace cuatro temporadas procedente del filial del Elche. Su salida era necesaria para el club alicantino de cara a poder contar con todos los jugadores mayores de 23 años que actualmente tiene en nómina.
Tras tener gran protagonismo en las dos primeras temporadas, el centrocampista cartagenero fue cedido hace dos cursos, en el mercado de invierno, al Valencia Mestalla y la pasada campaña compitió, de nuevo a préstamo, en el Recreativo de Huelva; todos ellos clubes de Primera RFEF.
En el inicio de la presente pretemporada, el jugador pareció ganarse la confianza del entrenador, Rubén Torrecilla, aunque fue perdiendo protagonismo hasta que se ha acordado la salida de la entidad.
El club, a través de un comunicado, agradece al centrocampista su "trabajo, dedicación y compromiso" durante su etapa en el Hércules y le desea "mucha suerte" en su futuro.
