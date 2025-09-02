Horario terrible para el Hércules - Algeciras

Primera faena seria con el reparto horario para los aficionados blanquiazules. El Hércules - Algeciras será el encuentro que abra la tercera jornada en el grupo 2 de Primera RFEF. El envite contra el cuadro andaluz será el primero de la temporada que los alicantinos disputen en viernes en el presente curso. Sin embargo, siendo eso un despropósito para los intereses de las hinchadas, tanto la local como la visitante, es aún peor el horario elegido por la Federación (y sus múltiples operadores televisivos) para el comienzo de la cita.

El enfrentamiento se disputará el viernes, 12 de septiembre, a las 19:15 horas, una franja absolutamente desconocida para la entidad del Rico Pérez... y para sus más de 11.000 abonados, obligados a modificar sus estilos de vida y su conciliación familiar y laboral para poder acudir al estadio esa tarde en la antesala del otoño.

Horarios oficiales de la jornada 3 en el grupo 2 de Primera Federación. / RFEF

El curso anterior, el del estreno en la categoría, el equipo de Torrecilla ya probó la incomodidad de adelantar al viernes sus encuentros oficiales, pero esta es la primera vez, hasta donde alcanza la memoria, que le fijan un fecha oficial a las siete de la tarde de una jornada lectiva previa al fin de semana, circunstancia que dificulta sobremanera la presencia de hinchas en los diferentes campos de una categoría que trata de rivalizar en competencia y seguimiento con el imperio de LaLiga.

El reparto horario debe de ser equitativo entre los 40 'aspirantes' al ascenso que pugnan en la tercera competición del fútbol español, y por eso el Hércules aceptará esta designación extemporánea, que, en teoría, les irá tocando a los clubes toda vez que hay que satisfacer los intereses de muchas operadoras de retransmisión que se han sumado al pago de los derechos televisivos esta temporada por primera vez, lo que obliga a aumentar los segmentos en los que fijar contiendas para que el usuario goce de acceso al mayor número de referencias en directo posible cada jornada y así justificar el pago de la suscripción.

Los aficionados asumen que en el nuevo marco de divulgación catódica del balompié esto es inevitable, lo que seguro sí le costará aceptar de buen grado será que pueda adelantarse tanto un evento multitudinario y, por esa razón, hacerlo coincidir irremediable e indefectiblemente, con la jornada laboral o lectiva de trabajadores y estudiantes cuando se vende como actividad de ocio de la que poder disfrutar durante el tiempo libre.