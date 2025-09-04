Rubén Torrecilla: "Va a ser un partidazo contra un Ibiza que busca el tú a tú"

El entrenador del Hércules, Rubén Torrecilla, prepara a su equipo para su primer duelo contra un rival directo por los puestos de ascenso y play-off. Tan pronto como en la segunda jornada de campeonato los blanquiazules viajarán a Ibiza, este sábado, a enfrentarse contra el conjunto dirigido por Paco Jémez (21:15 horas). Para Torrecilla este es "un test para medirnos con un equipo como el nuestro, que nos gusta presionar, tener posesión, tener la pelota y atacar", por lo que cabe esperar una imagen del Hércules diferente a la del partido debut contra el Tarazona.

En rueda de prensa previa al encuentro, el técnico herculano ha confesado que los cruces contra el Ibiza "son dos partidos que me gustan jugar a mí, con un rival que busca el tú a tú. Va a ser un partidazo, un partido bonito". Torrecilla cuenta con toda la plantilla, restando las bajas de Nico Espinosa y Jeremy de León, y está pendiente de la evolución de Samu Vázquez tras un golpe en la sesión del miércoles, aunque cree que estará apto para el encuentro. Ante un rival en casa y con un fúbtol ofensivo, de líneas adelantadas, el entrenador blanquiazul adelanta que el once puede ser más parecido al alineado en los amistosos de pretemporada contra el Elche, "con un 4-3-3, buscar los espacios, dónde hacerles daño, con grandes jugadores para hacer dos contra uno, uno contra uno. Y por supuesto, defenderles bien".

Sobre la UD Ibiza, Torrecilla ve un plantel muy fuerte, que mantienen la base del año pasado y "ha tenido mejoras futbolísticas para hacer un salto de calidad". Además, advierte de un peligro: "Tienen buenos goleadores a nivel de faltas, como Bebé, como Federico o como Gallar".

Pero el Hércules tiene plantilla para competir, y según Torrecilla, también tiene hambre. "Ahora todos están con la oreja levantada por que nadie tiene el puesto asegurado", ha señalado el técnico, quien está contento con lo que ve en las sesiones. Al igual que Paco Peña dijo este miércoles, Torrecilla cree que el equipo irá a mejor. "El 60 % de la plantilla es nueva, eso es mucho", ha asegurado el entrenador, que recuerda que la pretemporada apenas acabaó y aun queda tiempo para ir afianzando conceptos y los jugadores se sigan adaptando. "A mejor vamos a ir, no tengo ninguna duda. Veo un equipo feliz".

Algunos jugadores de la plantilla, en el entrenamiento de este jueves en Fontcalent. / Alváro Egea / HCF

El entrenador del Hércules también se quita de encima los fantasmas de las derrotas fuera de casa en la pasada campaña. "Estamos centrados en una temporada nueva, hacer un buen trabajo, y en esta categoría los últimos minutos de partido son muy importantes", es lo que ha dicho al respecto Torrecilla, recordando por ejemplo la derrota de un favorito como el Real Murcia ante el Marbella por un gol en el minuto 84 en esta primera jornada.

Jugadores blanquiazules

A raíz de que Paco Peña confirmase que el club le ha trasladado a Nico la intención de renovarle, Torrecilla ha sido enfático en su postura: "Para mí es importantísima la renovación de Nico, él representa al escudo, es la cabeza visible ante la afición, herculano y alicantino". Considera que el capitán es un jugador con proyección para llegar a Primera División, pero considera que "tiene que seguir generando su proceso, y si es con el Hércules mejor".

Sobre la decisión de dejar a Mompeán como única alternativa a Carlos Abad, el entrenador ha considerado que el portero del Hércules B "trabaja muy bien, tiene unas condiciones muy buenas", pero ha contradicho a Peña al confesar que el club sigue mirando "tres o cuatro" porteros sub-23 en paro que hay en el mercado y podrían ser incoporados para reforzar la posición y dar competencia a Mompeán.

Sobre Jorge Galvañ, ya elogiado por el propio Torrecilla en la previa contra el Tarazona y también esta semana por el secretario técnico del club, ha dicho que "está para jugar perfectamente, cuando haya que meterlo tendrá minutos", confirmando que su decisión técnica es contar con él esta temporada.

En cuanto al previsible debut de Jeremy de León, quien culmina su recuperación tras sus intervenciones en el hombre, Torrecilla ha contado que el jugador ha entrenado con el grupo esta semana y que “está muy cerca de poder estar con el equipo”. A Jeremy se le podría incluso llegar a ver con la camiseta blanquiazul la semana que viene, contra el Algeciras, dependiendo de cómo evolucione los días que faltan, pero el técnico herculano considera que para la jornada 4 estará de vuelta "sin ninguna duda".

El lío con los horarios continúa

El Hércules ha vuelto a pedir por segunda jornada consecutiva un cambio de horarios después de la visita del Algeciras al Rico Pérez fuese agendada por la Real Federación Española de Fúbtol (RFEF) el viernes 12 a las 19:15 horas, a petición de las televisoras. "Yo no me quejo de los horarios por nosotros, sino por la afición. Me quejo de la semana que viene porque los abonados han pagado su abono y a esa hora están trabajando", ha reclamado Torrecilla, quien cree que "no sería problema cambiar el horario a las 21:30. Además las 19:15 también es una hora mala para ver la tele". El entrenador no entiende tampoco que se fije un horario que dificulta la asistencia al estadio cuando es el único partido programado para el viernes.