Día de máxima exigencia para el Hércules en su viaje a Ibiza

Partido trascendente, de esos que marcan designios, que determinan tendencias. Una prueba seria para calibrar la dureza competitiva de un proyecto, en este caso, de los dos. Al final de temporada solo uno puede saltar de categoría sin transitar por el «play-off».

Datos más relevantes del partido que enfrenta este sábado a UD Ibiza y Hércules en Can Misses. / INFORMACIÓN

Ambos iniciaron el curso con victoria, los alicantinos en casa, frente a un bien estructurado Tarazona, y los insulares en Sevilla, frente al filial hispalense. Torrecilla terminó orgullos de su plantel, Paco Jémez, no. El preparador cordobés se mostró receloso tras el 1-2 con el que arrancó la liga: «Yo siempre espero lo mejor de mi equipo. Veo calidad, veo actitud, veo un grupo que todavía tiene margen de mejora. Pero necesitamos jugar mucho mejor de lo que hicimos en Sevilla. Si no, perderemos más de lo que ganemos», advirtió.

Su mensaje, directo, sin circunloquios, persigue una intención clara: busca una reacción inmediata de sus jugadores, algo complacientes en el estreno por sentirse muy superiores. Jémez reclama ambición, carácter y personalidad para un bloque que debería estar en la pelea hasta el final. En lo estrictamente deportivo, el Hércules repite sus dos ausencias del primer día, Nico Espinosa y Jeremy de León, aún recuperando la forma tras recibir el alta médica por su dolencia en los hombros. La UD Ibiza recupera efectivos. Tanto Josep Señé como Iván del Olmo, de baja en la primera jornada, están disponibles y podrían tener minutos. En cambio, Fran Castillo sigue convaleciente y no podrá ser convocado.

Tras el discreto papel en Sevilla de los ibicencos, lo natural es que el técnico introduzca cambios en la línea medular. El israelí Tamir Glazer puede disponer de su primera oportunidad en detrimento de Ernesto Gómez para dotar de mayor equilibrio y más control de espacio en el centro del campo. En ataque, Sofiane repetirá como referencia ofensiva, puesto que a Davo le falta para estar en plenas facultades, según el propio Paco Jémez, que sí lo incluye en la convocatoria.

Continuidad en la idea

Torrecilla reincidirá en su idea de juntar de inicio a Ben Hamed flanqueado por Mangada y Colomina, más aún jugando a domicilio. Contener la creación balear es una obsesión a la que no piensa renunciar el extremeño en la jornada 2. Sus únicas dudas son básicamente dos: cuándo dar entrada a Javi Jiménez en el once y si apostar por Fran Sol como figura atacante en vez de Slavy pensando en las dimensiones de Can Misses y en su capacidad de crear de espaldas a la portería. Monsalve no desentonó como complemento de Rentero, así que lo lógico sería que Bolo y Cantero sigan aguardando su momento en el banco.

La asistencia de Retu a Samu en el tanto del triunfo le debería valer para retener la titularidad, pero el regreso de Jiménez a la que fue su ciudad hasta hace unos meses puede jugarle a favor por su conocimiento del terreno de juego, un factor determinante en un puesto tan específico como el de lateral.

Bebé, en primer término, en el centro, festeja con sus compañeros el tanto de falta que marcó en Sevilla hace una semana. / UDI

El Hércules, sin prisa, desde el dominio territorial, con y sin balón, buscará el segundo triunfo seguido y, de paso, acostarse líder, una meta ineludible este curso. Pero enfrente estará uno de los bloques más caros de la categoría, con el exherculano Alex Gallar moviendo al bloque, con el central Nacho González, al que la comisión deportiva blanquiazul estuvo tentando hasta que Amadeo Salvo echó mano de la chequera mientras la SAD de la familia Ortiz hacía números para quedarse con Rentero; con Iago Indias y Fede Vico dotando de experiencia a la contención, y una línea ofensiva temible con Sofiane, Davo y Bebé, que marcó el mejor tanto de la jornada con su libre directo desde más de 35 metros que se acabó colando por la escuadra, por el palo que defendía el portero. La empresa es compleja, pero servirá para comprobar cuánto quiere el Hércules un triunfo de tantísimo peso competitivo... y emocional.