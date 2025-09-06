Primera RFEF | Jornada 2
El Hércules pierde en Ibiza (2-1)
Primera derrota de la temporada de un Hércules desaparecido en la segunda mitad
El Hércules visitaba Ibiza en busca de los primeros 3 puntos de la temporada entre dos de los principales candidatos al ascenso.
El conjunto de Rubén Torrecilla, con estos 11 jugadores al campo: Carlos Abad, Sotillos Rentero, bolo, retu, colomina ben Hamed, Unai Ropero, Carlos Rojas, Solde y fran sol
La primera parte ha sido un ida y vuelta constante. El conjunto ibicenco empezaba ganando con una jugada individual de Álex Gallar. Acto seguido el Hércules lograba el empate por medio de Ben Hamed, pero Bebé volvía a poner por delante al Ibiza mediante un golazo.
En la segunda parte el Hércules CF estaba obligado a buscar el empate, pero ha sido una segunda parte poco fructífera para el conjunto alicantino, pues no han conseguido materializar ninguna de las pocas ocasiones que han tenido.
Con esta derrota el Hércules CF suma su primera derrota en la temporada y a domicilio. La semana que viene espera al Alegeciras CF en el Rico Pérez.
