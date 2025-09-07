Torrecilla: “El 2-2 hubiera sido el resultado más justo”

Después de sumar la primera derrota de la temporada, el entrenador del Hércules, Rubén Torrecilla, valoró el duelo de este sábado en Can Misses como un partido “de tú a tú entre dos buenos equipos que hemos buscado la victoria”. “La primera parte ha sido ligeramente para ellos, no han tenido demasiadas ocasiones de gol, pero es verdad que nos han hecho daño. Creo que en la segunda parte hemos estado mejor, hemos jugado mucho tiempo en campo rival. Contabilizo tres ocasiones nuestras muy claras. Las sensaciones de la segunda parte son muy buenas, lo más normal hubiera sido un empate, pero en este tipo de partidos los detalles son importantísimos. El 2-2 hubiera sido lo más justo”, destacó el técnico blanquiazul en su análisis del choque.

“Quería meter piernas frescas. Es verdad que ha salido Carlos (Rojas) que era quien estaba poniendo en jaque a su defensa… pero estaba ya muy cansado y tenía amarilla. Pese a su salida, también hemos seguido dominando en busca del empate”, justificó Torrecilla sobre la sustitución de Carlos Rojas, hombre de más peligro en el ataque herculano.

El FVS y Bebé

Como viene siendo habitual en todos los partidos de esta renovada Primera RFEF, el choque volvió a tener su cuota de suspense con dos llamadas al FVS, una por cada banquillo. Por el lado alicantino, el cuerpo técnico del Hércules reclamó sin éxito un penalti sobre Retu en el ecuador de la segunda parte: “La táctica que estamos empleando es que el jugador nos comente sus sensaciones. Retu nos ha dicho que le tocan por detrás, pero al desequilibrarle suelta el brazo y se queda en falta nuestra. Hemos perdido la tarjeta, pero toca jugar con las sensaciones del jugador. No da tiempo a ver nada”.

Primer once a domicilio de Torrecilla de este curso / LOF

“A Bebé ya le conocemos todos. Es un jugador que ha jugado muchos años en la élite y tiene un magnífico golpeo de balón. Lo puedes trabajar, decir que siempre sale a su derecha para golpear… pero ante este tipo de goles solo queda aplaudir porque son detalles de un gran jugador. En el fútbol no todo es defendible. Podemos estar más cerca o intentar achicar el tiro, pero ante ese tipo de golpeo poco se puede hacer”, comentó Torrecilla sobre la actuación de Bebé, determinante al anotar el tanto que supuso el definitivo 2-1.