Hércules CF

El Cartagena-Hércules ya tiene horario

Ambas entidades se verán las caras el próximo 21 de septiembre a las 12:00 en Cartagonova

Samu Vázquez celebra con Retu y Fran Sol.

Samu Vázquez celebra con Retu y Fran Sol. / Héctor Fuentes

Kike Calabuig

Kike Calabuig

Tras disputarse las dos primeras jornadas, la Primera RFEF sigue su curso y ya se van desvelando los horarios de los próximos duelos. En este caso, la Federación ha anunciado la fecha de un duelo marcado en rojo en el calendario, el Cartagena-Hércules. Ambos clubes se verán las caras el próximo 21 de septiembre a las 12:00 horas en Cartagonova, en un duelo correspondiente a la jornada 4 del grupo 2. Se han enfrentado en 30 ocasiones a lo largo de la historia, con once victorias alicantinas, diez empates y nueve triunfos cartageneros.

Antes de medirse al Cartagena, el Hércules se verá las caras con el Algeciras el próximo viernes 12 de septiembre a las 19:15 horas en el Rico Pérez. Será la tercera jornada de la temporada y el conjunto dirigido por Rubén Torrecilla intentará olvidar la derrota sufrida en Ibiza.

