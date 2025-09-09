Gerson Morales: "El objetivo del Hércules es formar jugadores dentro y fuera del campo”

Pregunta: El Hércules inicia una nueva etapa con este proyecto de cantera. ¿Qué representa para usted y qué ilusión le genera poder liderarlo desde el inicio?

Respuesta: En septiembre de 2024 entré en el consejo con la responsabilidad del fútbol base. Mis objetivos eran dos: recuperar el sentimiento por el escudo en la ciudad y crear un proyecto a tres años que forme personas y defina una metodología de juego común para toda la escuela. Ya hemos puesto las primeras bases, sólidas, y mi ilusión es que el equipo disfrute del proceso y que, con el tiempo, el primer equipo cuente con más jugadores de nuestra cantera.

P: En los últimos años, se ha reconocido que hubo fallos de gestión en la base. ¿Qué errores no se pueden volver a repetir?

R: Creo que todo el mundo que ha pasado por el fútbol base del Hércules ha sumado. Es complicado, más de lo que la gente piensa, gestionar esta parcela. Tenemos un escudo con mucho peso, y debido a diferentes factores, hay limitaciones que dificultan el desarrollo de algunos proyectos. Lo único que puedo decir es que, bajo mi dirección, no vamos a prometer nada que no se pueda cumplir, y todos los proyectos que anunciemos los vamos a llevar a cabo. Y en cada paso que demos, repetiré siempre que lo más importante son las personas. Creo que la masa social del Hércules y los padres de nuestros jugadores se merecen honestidad en la gestión, y te aseguro que mientras yo esté al cargo, lo cumpliré.

P: ¿Qué garantías hay para que este proyecto tenga continuidad en el tiempo y no dependa solo de un ciclo concreto?

R: Garantías, solo puedo ofrecer mi trabajo y el de mi equipo. Mientras este proyecto todavía está naciendo, ya estoy pensando en fórmulas de futuro para hacerlo sostenible a largo plazo. Si no lo logro, habré fracasado y tendré que marcharme. Tengo la convicción de que, si trabajamos con seriedad y profesionalidad, lograremos encontrar patrocinadores, profesionales y a la misma sociedad de Alicante, que nos ayuden a afianzar esta escuela. No olvidemos que el Hércules CF es el club de todos. Tengo la suerte de contar con la plena confianza de la propiedad y del consejo, de patrocinadores y colaboradores externos y eso me hace sentir cómodo para pensar que hay indicios de éxito. Pero sobre todo me he rodeado de un equipo excepcional, y eso si es una garantía.

Gerson Morales posa delante del escudo del Hércules antes de la entrevista con INFORMACIÓN. / Álvaro Egea / HCF

P: Este jueves se celebra un acto muy especial en el Rico Pérez para presentar el proyecto. ¿Qué se quiere transmitir con este evento?

R: Quiero que disfruten los jugadores de la base, que los únicos protagonistas de este evento sean ellos. Recuerdo cuando llevé a mi hijo por primera vez al estadio vacío y tuvo la suerte de pisar el césped. No puedo olvidar esos ojos, y quiero que cada jugador de nuestro fútbol base sienta el césped del Rico Pérez como su casa también. Ese es el verdadero sentido. Creo que este acto, hace club.

P: ¿Qué importancia tiene que sea precisamente en el estadio, y cómo se quiere hacer partícipe a la afición y a las familias?

R: Como te decía en la pregunta anterior, el estadio es un símbolo de nuestro equipo. Todos los chicos, cuando entrenan en la ciudad deportiva, ven el Rico Pérez y estoy seguro de que la mayoría sueñan con jugar algún día ahí. Por eso pensé que presentar a los jugadores en el estadio sería un gesto cariñoso del club hacia ellos. Además, las familias, al ver a sus chavales en el estadio, imaginarán a sus hijos jugando allí, y solo eso ya vale la pena para afianzar un sentimiento de pertenencia al club. Es un día para disfrutar y poner en marcha todas las ilusiones de la temporada. Además, contaremos con la presencia del primer equipo, tanto la parte deportiva, como la institucional como la técnica.

P: ¿Quiénes forman el nuevo equipo que liderará la cantera y qué sello aportará cada uno?

R: El proyecto cuenta con un equipo muy motivado. La nueva estructura tiene como figuras clave a Jesús García, director deportivo del filial, y Luismi Ramírez, director deportivo de la cantera, responsable de una transformación en la gestión y metodología de trabajo en fútbol 11 y fútbol 8. Ambos tendrán equipos técnicos y de coordinación. Además, Dani Palao liderará la dirección de metodología y el seguimiento académico junto a un equipo multidisciplinar. Todo el personal (entrenadores, delegados, preparadores físicos, fisioterapeutas y coordinadores) forma un grupo al que se exige trabajo y seriedad.

P: ¿Habrá un modelo de juego o una metodología común desde las categorías más pequeñas hasta el filial?

R: Uno de los motivos para asumir este proyecto ha sido desarrollar un modelo de juego que se implemente en cascada desde el filial hasta los más pequeños, adaptado a cada equipo. Es un proceso a largo plazo que requiere paciencia, pero con el equipo formado se puede lograr un salto cualitativo en el fútbol base de la provincia de Alicante. Además, este año todos los entrenadores de la cantera son titulados, lo que asegura la correcta aplicación de conceptos deportivos y extradeportivos.

Gerson Morales, en la Ciudad Deportiva del Monte Tossal, uno de los campos que emplea la base para desarrollar su trabajo. / Álvaro Egea / HCF

P: ¿Qué importancia se le va a dar a la formación personal y académica de los chicos además de la deportiva?

R: Uno de mis proyectos de este año ha sido crear la comisión de seguimiento académico y comportamiento deportivo. Esta comisión se encargará de medir las notas académicas de los chavales para poder ayudarles en lo que sea posible, así como de evaluar su comportamiento dentro y fuera del campo. Creo que lo que más resume esta pregunta son las palabras con las que empiezo todas las charlas de presentación que he dado a todos los equipos este año: uno de los objetivos principales es tener jugadores igual de importantes dentro como fuera del campo. Siempre ha sido un desafío lograr que los jugadores de la base lleguen de verdad al primer equipo.

P: ¿Qué cambios concretos se van a aplicar para que eso ocurra?

R: Bueno, los cambios son los que ya estamos implementando: trabajar con mucha seriedad, con mucha disciplina y teniendo como objetivo principal crear una escuela que sea un ejemplo tanto en lo deportivo como en lo extradeportivo. Sigo convencido de que ese es el camino hacia el éxito, para que cada día veamos a más jugadores de nuestra ciudad en nuestro primer equipo. Si nosotros hacemos ese trabajo, las cosas pueden cambiar.

P: ¿Qué rol jugarán el filial y los equipos juveniles en esa transición?

R: El rol de los equipos superiores de la cantera será clave: el filial en Tercera RFEF, el juvenil en División de Honor y el juvenil B en Liga Nacional son ejemplos para el resto de la cantera. Desde el inicio de la temporada se les ha recordado la importancia de su ejemplo, ya que todos los niños los observan

P: En Alicante y la provincia hay academias muy potentes y clubes con buenos proyectos de base. ¿Cómo pretende el Hércules destacar y retener a los jóvenes talentos?

R: Bueno, efectivamente, la provincia de Alicante es una provincia con mucho fútbol, y creo que todos tenemos cabida para trabajar. El Hércules no tiene que competir con nadie; el Hércules solo tiene que ser el Hércules Club de Fútbol y hacer que la gente que quiera estar en nuestra cantera sienta los colores del club. Si logramos que todos nuestros niños comprendan el poder del escudo que llevan en el pecho, ya habremos conseguido el objetivo de esta pregunta que me haces. Aprovecho esta pregunta para desearles todos los éxitos posibles a todos los clubes de la provincia y academias, y alabar el trabajo que realizan, ya que, como dije al comienzo de la entrevista, no es fácil.

P: Si tuviera que resumir en una sola frase qué significa este nuevo proyecto para el Hércules, ¿cuál sería?

R: Este proyecto tiene una máxima: formar jugadores dentro y fuera del campo. Si conseguimos esto, habremos logrado lo que nos hemos propuesto. Y, si me permites, una frase más: como siempre les digo a todos los jugadores, ¡no olviden divertirse! Porque si no te diviertes, nunca será fútbol, y mucho menos fútbol formativo.