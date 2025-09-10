Rubén Torrecilla: "El Algeciras va a ser un rival incómodo para el Hércules, como todos en la categoría"

El Hércules afronta su segundo partido en casa de la temporada después de constatar su dificultad para sumar puntos a domicilio en la derrota de este sábado contra el Ibiza. Este viernes a las 19:15 recibirá al Algeciras y el entrenador blanquiazul, Rubén Torrecilla, ha iniciado su rueda de prensa comunicando que en el equipo están "preparados, animados y enfocados en lo que tenemos que hacer en el Rico Pérez" tras lo que considera fue "una derrota dolorosa con una segunda parte que servía para el empate".

Esta tercera jornada del campeonato llega con la expectativa del debut de Jeremy de León, quien habría completado su segunda semana de entrenamientos y, según afirma el entrenador, podrá tener minutos. "Puede aportar desborde, es un perfil como el de Carlos Rojas, puede jugar a pierna cambiada, es eléctrico en el uno contra uno, un jugador vertical", ha dicho Torrecilla del puertorriqueño, quien está llamado a sumar pólvora a las bandas, tan importantes en el estilo de juego del técnico extremeño.

Pese a no cumplir el objetivo en la segunda jornada, a Torrecilla le ha convencido "cómo compite el equipo, ir a Ibiza y quitarles la pelota en la segunda parte y hacerles daño, eso dice mucho de nosotros". Del segundo gol, de Bebé a la escuadra del segundo palo de Carlos Abad, no tiene nada que añadir, pero el primer tanto sí le molestó: "Fue defendible, teníamos cinco jugadores dentro del área".

"Si generas centros, generas situaciones de área, va a llegar el gol seguro" Rubén Torrecilla — Entrenador del Hércules

Preguntado por la falta de asociación en un ataque que muchas veces cabalgó en la verticalidad de jugadores como Carlos Rojas, o en centros al área hacia el final de un encuentro donde los delanteros no consiguieron brillar, Torrecilla ha considerado que era un partido que por la presión de ambos equipos era complicado para los puntas, y se ha justificado en los siete disparos que los suyos efectuaron a puerta en el encuentro. "Si generas centros, generas situaciones de área, va a llegar el gol seguro", sentenció.

Fue también la primera vez que Fran Sol y Slavy coincidieron en el campo, una decisión que Torrecilla no descarta, pero que sí sopesa mucho para un once inicial ante la falta de otro delantero puro: "Yo siempre valoro que si están los dos jugando, miras el banquillo en los últimos 20 minutos y ¿qué delantero tienes?". Otra decisión técnica fue la de dar entrada a Samu Vázquez, aún bajo el riesgo de que "no tenía el alta", pero que era necesario por las circunstancias del partido tras demostrarse las dificultades del central Sotillos al cubrir la posición de lateral. "Al final jugó, estuvo a buen nivel", dice aliviado el entrenador, que era consciente de que un infortunio con el futbolista, que no estaba al cien por cien, pudo haberle salido caro.

El Algeciras llega con hambre de sumar puntos a un Rico Pérez donde ya conocieron la victoria en el pasado mayo

Con las únicas bajas de Nacho Monsalve y Nico Espinosa, toca ahora pasar página y centrarse contra un Algeciras "muy competitivo". El técnico herculano espera "un equipo que quiere pelear por la parte mitad alta" y recuerda que "en esta categoría todos los partidos son muy difíciles, todos se ganan por la mínima, por detalles". El Algeciras no es favorito sobre el papel. Viene de una derrota y un empate en casa, pero esa circunstancia, más que una ventaja para el Hércules, pronostica la visita de un conjunto hambriento de sumar algún punto, sea como sea. Además, este pasado mayo, con una misma base de jugadores, los algecireños conocieron la victoria en el Rico Pérez.

"Va a ser un rival incómodo, como todos", aunque no encerrado en bloque bajo, prevé un Torrecilla que opina que lo que le falta a su equipo es tener tiempo para que los jugadores que han llegado "se adapten al modelo" que quiere. Solo adelanta del once de este viernes que "Bolo va a jugar, tiene confianza plena", y es posible aventurar que lo haga con un Rentero que se está ganando el puesto de fijo en la zaga. En esta zona del campo se ha trabajado esta semana, dice el técnico, para mejorar la salida de balón.

En el mediocampo, Torrecilla valora diferentes configuraciones pero que parecen todas incluir a dos hombres clave: Colomina y Ben Hamed, en quien además confía la versatilidad de retrasarse y dar superioridad numérica en salida y a la vez poder incorporarse en ataque y llegar al área, como hizo para convertir el gol del sábado. "Bendito problema", repite el entrenador cuando le mencionan más variantes y más jugadores, como a Antonio Aranda o Rubén Cantero, y lo que puedan aportar en el césped.

Pero justamente esa sensación de tener una gran plantilla (que, sin embargo, va demostrando tener puntos vulnerables que obligan a sacar al campo a jugadores con molestias) ha elevado la presión en una afición que sabe que su club está para lo más alto. "Nosotros dependemos de los resultados y es ley de vida, lo tengo asimilado desde que soy entrenador. Lo malo ni lo miro, yo en los entrenamientos transmito alegría, positividad" asume Torrecilla, que con tres años en Alicante, conoce bien que el Hércules es todo exigencia y que, solo por el nombre, no se gana en una categoría tan competida.