El Hércules vuelve a casa ante un Algeciras con sed de puntos

Tercera jornada de liga y regreso del Hércules a la zona de confort del Rico Pérez tras el sexto naufragio fuera de casa. Su rival será el Algeciras de Javi Vázquez, también con la sed de un náufrago que llega a Alicante con necesidad de poner pie en tierra firme, de sumar algún punto después de haber arrancado el curso con una derrota y un empate no del todo congruentes con lo que han demostrado en el campo.

En el banquillo blanquiazul, Rubén Torrecilla tuvo que afrontar, demasiado pronto quizás, un test difícil contra un Ibiza que es tan o más candidato que el Hércules al ascenso. No haber conseguido el resultado sacudió fantasmas de la temporada pasada que todavía no están enterrados, por más que en el cuerpo técnico y en el club insistan en mirar con positividad los brotes verdes de una plantilla que, desde luego, promete.

Posibles alineaciones del Hércules-Algerciras de la jornada 3 de Primera RFEF / INFORMACIÓN

El míster herculano se ha sentido insatisfecho con un resultado que, como quiso dejar claro el mismo sábado y este miércoles en rueda de prensa, cree que no le hizo justicia al juego presentado en Ibiza en la segunda parte. Lo cierto es que el fútbol se juega en 90 minutos, supuesto relativo a la fluidez del partido, si se habla de juego efectivo, que por momentos fue muy poco en Can Misses entre intermitencias y revisiones arbitrales.

Primero, los goles

Este viernes a las 19:15 se vuelve a abrir la veda para que los blanquiazules conviertan en puntos su juego y, si bien no sepulten del todo las dudas, sí se quiten de encima unas desconfianzas que son capaces de hacer mucho daño cuando socavan las bases de un optimismo apresurado. Y nada da más confianza en este deporte que el gol, y mientras antes, mejor.

En estas dos jornadas ha sido un bien racionado, uno por partido. Torrecilla ya dejó claro que no espera resultados abultados y ha insistido en que en la categoría todos los partidos «se ganan por la mínima». Con poca o mucha diferencia, habrá que marcar tantos para ganar y para ello el Hércules necesita que sus delanteros se estrenen. La sensación de las dos primeras jornadas es que el equipo no está hallando a Slavy y Fran Sol, quien, no obstante, fue clave jugando de espaldas para asistir a Ben Hamed el sábado.

Visitante peligroso

Enfrente, viene un Algeciras que no debe ser subestimado por sus dos últimos resultados. Pese a solo contar con un punto en la tabla, el equipo del madrileño Javi Vázquez consiguió competir cara a cara y disparar nueve veces en Tarragona contra el Nàstic, otro peso pesado de este grupo de Primera RFEF. Ya en casa, contra el Marbella, empató a cero a pesar de dominar el encuentro, de un gol anulado y de un remate al palo.

Torrecilla sabe que recibirá a un equipo «muy competitivo, que quiere pelear por la parte mitad alta de la tabla». Su técnico, Javi Vázquez, fue el artífice del ascenso del Talavera de la Reina a Primera RFEF en la pasada campaña, y además cuentan con la incorporación de Juanma García, delantero con cuatro temporadas en Segunda División que ha de ser la guía del conjunto albirrojo al gol, que hasta ahora, al igual que al Hércules, les ha sido esquivo.

El preparador rival ha pedido a su afición y a su equipo mantener la «estabilidad» pese a los resultados y confía lograr puntos en el Rico Pérez, donde contará por primera vez con todos sus efectivos menos Eric Montes, lesionado de larga duración. El técnico madrileño ha adelantado cambios para su visita, fortaleciendo previsiblemente su mediocampo con Dani Garrido y su ataque con Isaac Obeng, ambos de buen papel en los minutos que tuvieron la última jornada.

Jeremy podrá tener sus primeros minutos vestido de blanquiazul y Bolo acompañará a Rentero en la zaga

El Hércules, por su parte, podrá disponer de todos sus jugadores menos Nico Espinosa y Nacho Monsalve, con molestias pendientes de evolución en la rodilla. La baja de Monsalve estará cubierta por Bolo, a quien Torrecilla ha deseado trasladar confianza públicamente. En cuanto a las altas, el entrenador blanquiazul podrá hacer debutar desde el banquillo a Jeremy de León, extremo que podrá ampliar el arsenal herculano por las bandas, con un perfil vertical que es del agrado del técnico extremeño.

Ben Hamed, este jueves en el entrenamiento. / Álvaro Egea / HCF

El mediocampo tendrá en su base a Ben Hamed, jugador destacado en este arranque de temporada y con una incorporación en ataque muy valiosa, y a Roger Colomina, otro pilar del juego del Hércules. Más dudas genera saber si estarán acompañados por Unai Ropero, como sucedió en Ibiza, por Antonio Aranda también en un perfil de enganche, o por Carlos Mangada, en trivote.

El Hércules y el Algeciras jugarán un partido por los tres puntos, claro está, pero también para corregir las ansiedades que en ambas ciudades mediterráneas ha sembrado el inicio de una competición que, no hay que olvidar, tiene aún 35 jornadas por delante.