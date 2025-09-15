El Hércules abre el Rico Pérez para la grabación de un videoclip

El Hércules tiene prevista la grabación, este lunes, 15 de septiembre, de un videoclip para el que ha solicitado la presencia del mayor número de aficionados en la grada del Rico Pérez. A través de sus diferentes perfiles en redes sociales, la entidad blanquiazul le ha pedido a su hinchada que acuda al estadio ataviada con señas identitarias blanquiazules, camisetas, bufandas, etcétera, para participar activamente en la filmación.

La producción audiovisual, que en un principio se había programado por la mañana para aprovechar mejor la luz del mediodía, se ha trasladado finalmente a la tarde por aclamación popular, para poder implicar a los más jóvenes en el proyecto, de modo que la actividad comenzará a las 16:30 horas y se prolongará, en principio, hasta las 19:30 horas, momento en el que la luz natural empieza a perder potencia.

El Hércules ha accedido a la solicitud de un artista alicantino, que ha compuesto una canción con el equipo de la ciudad como centro, para que su discográfica se ocupe de la creación del clip, que será estrenado muy pronto, según fuentes de la propia entidad blanquiazul. La entrada al campo es libre, es decir, el acceso es gratuito y debe hacerse por la puerta 5, que es la única que permanecerá abierta, y en el rodaje está previsto que se empleen, entre otros elementos, bengalas para potenciar el efecto de animación.

Cuanta más gente acuda al llamamiento y participe en la actividad, mejor lucirá la pieza que se proyectará en el marcador del estadio mundialista en los días de partido junto a la composición musical, que sonará por la nueva megafonía formando parte del hilo musical que ameniza la previa, los descansos y el final de las contiendas ligueras.