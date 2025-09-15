Soldevila no despega y el Hércules lo acusa

El equilibrio se resquebraja cuando quien tiene que aportar el factor diferencial no lo hace. En esas tesituras, o alguien toma el relevo, o lo pasas mal. Hasta ahora, nadie ha sido capaz de tirar del Hércules, ni en el banquillo, ni en el césped. El Hércules se consume en una abulia rutilante muy nociva que le impide gobernar partidos, o dicho de otra manera, imponer sobre la hierba su forma de jugar al fútbol.

Eso sucedió 45 minutos frente al Tarazona. Después, poco o nada. Falta capacidad y de eso tienen una mayor parte de responsabilidad quienes más parte del racimo salarial consumen. Oriol Soldevila está en el escalafón más alto con muy poca compañía alrededor. Aun así, el barcelonés está muy lejos del jugador que deslumbró en su estreno como blanquiazul. A estas alturas de competición, en esta misma categoría, el atacante del Hércules sumaba tres goles. Cinco anotó en las siete primeras citas ligueras. Si él no es capaz de marcar ni de asistir, el proyecto de Torrecilla adolece de malestar general, de un juego rácano y previsible que tiene a la mayoría de atacantes lejos del marco rival... y así es muy difícil sumar puntos.

Soldevila, pichichi blanquiazul el pasado curso con 11 goles, se ha fijado una meta muy clara: jugar en Primera División. Solo tiene 24 años, tiempo le sobra, pero la paciencia no es fácil de cultivar cuando te hacen sentirte alguien por el que un club de los punteros de Segunda División estaría dispuesto a pagar dos millones de euros a pesar de no haber pisado todavía el fútbol profesional.

Frustración

Si al final, por muy evidente que pueda resultar la lógica, eso no ocurre, te queda un poso de decepción del que cuesta librarse. Oriol Soldevila, con independencia de cuál sea su percepción de todo lo sucedido en el final del mercado estival de fichajes, se vacía en las sesiones de trabajo, pero luego en los partidos eso no se traduce.

Carlos Rojas encara a su defensor para tratar de desbordarlo durante el triunfo sobre el Tarazona, en Alicante. / Héctor Fuentes

Le falta chispa, decisión, capacidad de generar desequilibrio en una posición que, sin ser la suya natural, domina a la perfección cuando está en plenitud física y mental. Si los extremos no juegan bien, o prioritariamente juegan para sí, como en el caso de Carlos Rojas, es muy complicado que los nueves participen de los ataques.

Soldevila, que lo tiene todo para triunfar, una zancada poderosa, buena conducción, un disparo duro y bien dirigido (como demostró en la falta que ejecutó contra el Elche en verano) y también eso otro fundamental, la capacidad de sacrificio, debe rendir de manera más regular y más continuada, no a rachas, a tirones.

► 24 años tiene todavía el futbolista que se presentó ante el mundo con un hat-trick al Barça con solo 21 años, en Copa del Rey. ► 11 goles consiguió el curso pasado, tres en las primeras tres jornadas y dos más en las tres siguientes. Este curso no se ha estrenado. ► 248 minutos ha jugado hasta la fecha, y los dos primeros partidos los jugó completos. Solo ha sido sustituido una vez (por Jeremy de León).

La temporada de debut como herculano, estuvo 12 partidos seguidos sin hacer goles. Su sequía coincidió con la del equipo, que llegó a la última jornada de liga pidiendo la hora, con el descenso a la vista después de haber sentido que su pelea era la de aspirar a una plaza de «play-off». No fue casualidad, pero tampoco culpa suya.

Bien al principio y al final

Al final, entre la jornada 28 y la 38, Solde celebró media docena de goles que no fueron suficientes para revertir la mala dinámica que, en el comienzo de esta campaña, se mantiene. El barcelonés, que se mostró al mundo con un «hat-trick» deslumbrante al Barça de Xavi Hernández con solo 21 años, es un proyecto muy evidente de estrella en ciernes. Pero hay muchas que no llegan al cénit, que se apagan, que se creen los atajos que les venden quienes se manejan muy bien en la especulación, en las constantes que imperan en los mercados que solo piensan en ganancias a corto, esa filosofía financiera siniestra que se extiende como los piojos.

Soldevila se besa el escudo del Hércules durante un partido de pretemporada en el José Rico Pérez. / Rafa Arjones / Rafa Arjones

Soldevila ha sido titular siempre hasta la fecha, solo fue sustituido en la derrota con el Algeciras... y esa, sin él saberlo, pudo ser la inflexión que precisa. Le suplió Jeremy de León. Si el puertorriqueño gana fondo físico y participa con asiduidad, él podrá desplazarse al centro del ataque y quizás ahí viva un nuevo amanecer... por la cuenta que le trae al Hércules, y a su entrenador.