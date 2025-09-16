Resuelto el lío de las entradas del Cartagena-Hércules

Hércules y Cartagena no conseguían ponerse de acuerdo en la forma de venderle las entradas a la afición visitante, en este caso la blanquiazul, que desea estar presente en Cartagonova este domingo, a las 18:15 horas, para animar a su equipo en el encuentro correspondiente a la jornada 4 en Primera RFEF.

Ambas entidades han negociado durante 48 horas el mejor modo de dispensar los pases y, sobre todo, cómo hacérselos llegar a la hinchada alicantina. Finalmente, ambas sociedades han acordado que se dispensen en el José Rico Pérez a partir de este miércoles, desde las doce del mediodía, y hacerlo exclusivamente de forma presencial. En principio, serán 500 localidades las primeras en expedirse, aunque podrían llegar hasta las 998 si la demanda se disparara.

Los dos primeros días de venta (miércoles 17 y jueves 18) se dispensarán únicamente a los abonados. Si no se agotan ahí, se abrirá al resto de interesados. El pago de las entradas solo podrá realizarse en efectivo, el club no aceptará abonos con tarjeta.

El precio es único: 15 euros, y cada seguidor podrá adquirir las que considere oportuno hasta agotar el papel. De forma paralela, el Efesé mantiene activa la dispensa online en su web, que está abierta a cualquier aficionado que lo desee sin ningún tipo de limitación de zona. Eso supone que cualquier ciudadano puede reservar su espacio en la grada de Cartagonova si no considera indispensable sentarse al lado del grueso de la hinchada herculana y no le importa compartir espacio con la masa social del conjunto local... y asumir las posibles consecuencias.

En este caso, será la Policía la que se reserve el derecho de denegar el ingreso en el estadio si considera que supone un riesgo para la seguridad. Es decir, si observa a un grupo con asiento fuera del entorno acotado para la afición visitante que entienda que puede perjudicar el bienestar de los espectadores, podría prohibirles la entrada al encuentro porque les faculta para ello la Ley del Deporte.

¿Cómo comprar las entradas?

Los interesados en ubicarse en el entorno reservado para la hinchada del Hércules están obligados a acudir al Rico Pérez, concretamente a sus oficinas, para adquirir las entradas que desee. El club apuntará su nombre completo y su DNI para registrar a los poseedores de los pases. Ese registro se remitirá después tanto al Efesé como a las Fuerzas de Seguridad. De esta forma, si una sola persona quiere comprar más de una localidad, está obligada a facilitar en el estadio mundialista los datos personales de quienes vayan a acompañarle dentro de la grada.

Horario de venta de entradas en las oficinas del Rico Pérez ► Miércoles 17 y jueves 18: de 9 a 14 horas y de 16 a 19 horas. ► Viernes 19: de 9 a 14 horas. Por la tarde, cerrado.

Es la fórmula que menos problemas ocasiona a todas las partes, la más ágil y la que más satisface a la Policía, que necesita tener localizados a los seguidores. Quienes retiren sus pases a través de la web del Cartagena, ya dejan sus credenciales consignadas y su ubicación dentro del terreno de juego cuando eligen su asiento y realizan el pago con su tarjeta de crédito o débito.

Falta de entendimiento

Tanto Hércules como Cartagena han necesitado más tiempo del habitual para ponerse de acuerdo en la forma de hacer llegar a la afición blanquiazul los pases para el partido. La intención inicial del club murciano era que el conjunto alicantino recogiera el importe de las entradas en sus oficinas, pero sin entregar a cambio la entrada física, que le acabaría llegando al comprador vía mail el viernes o el sábado. Ese planteamiento lo descartó el Hércules de forma tajante pese a que su rival del domingo le aseguraba que ha procedido así los últimos dos años con todos los equipos que han visitado Cartagonova.

El Hércules creía que eso suponía un riesgo muy alto de que la localidad no acabara llegando a su legítimo destinatario por múltiples razones, la más común, un error en la anotación de la dirección del correo electrónico. La SAD propiedad de la familia Ortiz solo accedía a vender en primera persona los pases en sus instalaciones si disponía físicamente de las estradas para darlas en el momento a cambio del importe, que siempre fue de 15 euros, eso es en lo único en lo que siempre estuvieron de acuerdo.

Los hinchas del Hércules piden una solución para el avejentado Rico Pérez durante el primer partido de liga en Alicante. / Héctor Fuentes

La segunda opción era entregar un recibo nominal a cada seguidor que abonara en Alicante el importe de la futura entrada para canjearlo, el día del partido, en la taquilla del Cartagonova mostrando su DNI. El Hércules se debía comprometer registrar todo el papel vendido y remitirlo después a su rival para que la SAD cartagenera pudiera saber exactamente quiénes eran los poseedores de las localidades.

El Hércules no entendía la razón de complicar tanto un proceso sencillo de compra-venta que se realiza con suma facilidad desde hace años y, sobre todo, el empeño del Cartagena por no mandar físicamente las entradas al Rico Pérez, algo que se puede ejecutar por mail adjuntando los archivos para imprimirlos en Alicante de manera casi inmediata.

Fiestas de Cartagineses y Romanos

Se espera un gran ambiente en Cartagonova el domingo, no solo porque se enfrentan dos clubes históricos con una sana rivalidad debido a la proximidad geográfica, sino porque este fin de semana son las fiestas grandes del municipio, las de Cartagineses y Romanos, que arrancan el día 19. Eso hará que mucha gente vaya al partido ataviada con la indumentaria tradicional, lo que dotará al duelo de un aliciente más atractivo debido al ambiente lúdico que reinará en la ciudad. La celebración está declarada de Interés Turístico Internacional y recrea la Segunda Guerra Púnica.