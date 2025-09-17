Antiviolencia sanciona con 60.000 euros a un miembro de la Curva Sur del Hércules

La Comisión Estatal contra la Violencia, el Racismo, la Xenofobia y la Intolerancia en el Deporte ha propuesto una sanción de 60.000 euros y dos años de prohibición de acceso a recintos deportivos a un miembro del grupo radical Curva Sur del Hércules CF. El aficionado ya contaba con una medida vigente de prohibición de entrada decretada por la Subdelegación del Gobierno en Alicante hasta el próximo mes de diciembre.

La resolución sitúa al seguidor herculano como uno de los más castigados en la batería de sanciones anunciada este jueves por Antiviolencia, que incluye multas a aficionados de Primera División, Segunda y Primera Federación. Entre ellas, destaca una propuesta de 4.000 euros y un año de veto a un hincha del Real Oviedo por insultos racistas a Kylian Mbappé y Vinicius Junior durante un partido.

Otras sanciones

En el ámbito de los clubes, también se han propuesto multas al Elche CF, así como a otros tres equipos, por deficiencias en los controles de acceso en materia de bebidas alcohólicas y bengalas. Los otros conjuntos objeto de esta medida son el Real Oviedo, Xerez Deportivo y Sociedad Deportiva Ponferradina.

Además, el organismo ha informado de expedientes abiertos contra 25 seguidores vinculados al grupo ultra Ligallo del Real Zaragoza por conductas violentas y la exhibición de bengalas en partidos de la pasada temporada, con sanciones que oscilan entre 1.500 y 60.000 euros.

La Comisión ha extendido sus resoluciones a otros ámbitos deportivos, como la Vuelta Ciclista a España 2025, donde se ha sancionado a 17 ciudadanos por incidentes en varias etapas. Asimismo, Antiviolencia ha declarado de alto riesgo los encuentros Girona CF–RCD Espanyol (26 de septiembre), Atlético de Madrid–Real Madrid CF (27 de septiembre), Real Valladolid–Cultural y Deportiva Leonesa (28 de septiembre), Real Betis–Osasuna (28 de septiembre) y Burgos CF–Real Valladolid (12 de octubre).