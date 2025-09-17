Primera Federación | Jornada 4
El Cartagena-Hércules se podrá ver en abierto por À Punt
La cadena pública anuncia la retransmisión del partido en el Cartagonova, a donde se espera que se trasladen un millar de herculanos que ya hacen cola para adquirir entradas en las oficinas del club
El primer partido del Hércules que será retransmitido por À Punt esta temporada será la visita de los blanquiazules a Cartagena, este domingo a las 18:15 horas, lo que marca el inicio de la cobertura que la radiotelevisión valenciana ofrecerá de la Primera Federación.
La cadena autonómica tiene previsto emitir los choques más destacados del conjunto alicantino, con especial atención a los duelos frente a los otros equipos de la Comunidad Valenciana en la categoría: el CD Eldense y el Villarreal B. Para ello, la televisora tendrá derecho a realizar 10 retransmisiones a lo largo de la temporada.
Cobertura hasta el ascenso
Asimismo, À Punt contempla la retransmisión de partidos del play-off de ascenso a la Liga Hypermotion en caso de que alguno de los tres equipos valencianos de la Primera Federación logre clasificarse.
Pero el camino del Hércules al ascenso tendrá un primer examen de relativa seriedad en Cartagonova. El tropiezo en casa contra el Algeciras y la derrota en Ibiza han trasladado la ansiedad y las dudas sobre el nivel de juego del equipo hasta la cuarta jornada, donde Rubén Torrecilla podrá dar un respiro a la afición y consolidar con una victoria el crédito de su proyecto.
En caso contrario, la crisis de confianza se acentuará y, con ella, la presión sobre el equipo en un momento muy temprano de la campaña. El rival, un histórico vecino, no lo pondrá fácil, y mucho menos en su casa. Por ello, se espera que unos 990 herculanos acudirán a la grada visitante el domingo.
Colas en el Rico Pérez para adquirir las entradas
Desde este miércoles se venden, solo de forma presencial en las oficinas del Hércules y en efectivo, las entradas para el encuentro. El plazo se mantiene hasta el viernes por la mañana, en horarios de 9 a 14 horas y de 16 a 19 horas.
Es por ello que los aficionados alicantinos ya han empezado a formar colas en el Rico Pérez para adquirir, por precio de 15 euros, su pase al campo del FC Cartagena. Por otra parte, el plazo ha sido más apresurado de lo que debía porque ambos clubes tardaron en ponerse de acuerdo sobre la forma de distribución de las entradas visitantes.
Suscríbete para seguir leyendo
- El mejor instituto de la provincia está en Alicante, según un portal especializado
- 1423 (quiero morir) CD9' (padres cerca): los códigos secretos de los adolescentes en redes sociales
- Condenan a un año y medio de cárcel a un expárroco de Biar por abusos sexuales a una menor
- El alcalde de La Vila declara en el juzgado como investigado por el nombramiento a dedo de dos inspectores que suspendieron una oposición
- De fiesta a las 4:30 en su ático en El Campello, con la música a tope... y le pilla quien menos se lo espera
- Las obras de la Estación Central del TRAM de Alicante marchan “según lo previsto”: Ayuntamiento y Generalitat confían en cumplir los plazos
- Estos son los mejores colegios públicos, concertados y privados de la provincia de Alicante, según un portal especializado
- Muere a los 25 años Martina García Anguita, dirigente de Podemos en Castilla-La Mancha