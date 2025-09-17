Jeremy de León jugará con Puerto Rico el 13 de octubre y se perderá el Hércules-Atlético Madrileño
El seleccionador boricua convoca al extremo blanquiazul para un amistoso inédito contra Argentina en Chicago
Jeremy de León ha vuelto a la competición hace menos de una semana y ya está causando sensación. Sus minutos ante el Algeciras el pasado viernes fueron de lo mejor del Hércules, y este miércoles el seleccionador de Puerto Rico, Charlie Trourt, ha decidido convocarle para el amistoso que el 13 de octubre disputará el combinado boricua ante Argentina en Chicago.
Un partido ante la campeona del mundo que impedirá al extremo jugar con la camiseta blanquiazul en la jornada 7 de Primera Federación, en la que el filial del Atlético de Madrid visitará el Rico Pérez. Ese fin de semana Jeremy estará en Estados Unidos marcando un hito para su selección nacional, apodada como el "huracán azul", puesto que será la primera vez en toda su historia que se enfrentará a la albiceleste y, también, la primera vez que juega contra un conjunto que ha ganado tres mundiales.
Hasta ahora, la única vez que los boricuas se habían medido con una selección campeona del mundo fue el 16 de agosto de 2012, contra la España de Vicente del Bosque, que se impuso por 1-2. El combinado puertorriqueño es actualmente el 157 del ránking FIFA, y busca crecer al mismo tiempo que lo hace la práctica del fútbol en un país cuyo deporte estrella es el béisbol.
Referente en su selección
En ese proceso de despegue, la figura de Jeremy de León es uno de los principales referentes. Su fama se disparó tras su paso por el Real Madrid Castilla y su célebre papel en las convocatorias del primer equipo, a los mandos de Carlo Ancelotti. Este verano, su llegada al Hércules fue seguida de cerca por los medios de comunicación deportivos de la antilla, donde Jeremy es considerado parte fundamental del presente y futuro de la selección de Puerto Rico.
Suscríbete para seguir leyendo
- El mejor instituto de la provincia está en Alicante, según un portal especializado
- 1423 (quiero morir) CD9' (padres cerca): los códigos secretos de los adolescentes en redes sociales
- Condenan a un año y medio de cárcel a un expárroco de Biar por abusos sexuales a una menor
- El alcalde de La Vila declara en el juzgado como investigado por el nombramiento a dedo de dos inspectores que suspendieron una oposición
- De fiesta a las 4:30 en su ático en El Campello, con la música a tope... y le pilla quien menos se lo espera
- Las obras de la Estación Central del TRAM de Alicante marchan “según lo previsto”: Ayuntamiento y Generalitat confían en cumplir los plazos
- Estos son los mejores colegios públicos, concertados y privados de la provincia de Alicante, según un portal especializado
- Muere a los 25 años Martina García Anguita, dirigente de Podemos en Castilla-La Mancha