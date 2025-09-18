Solo quedan 390 entradas para ir a apoyar al Hércules a Cartagena

El Hércules ha culminado el segundo día de venta a los abonados con 600 entradas vendidas de las casi mil que facilitó el Cartagena. La mañana de este viernes, entre 9:00 y 14:00, el resto de aficionados podrá comprar, en efectivo y con DNI en mano, las últimas 390 entradas que quedan disponibles en la grada visitante del Cartagonova.

Desde este miércoles se han formado colas de aficionados para hacerse con los pases, que solo se han podido adquirir de forma presencial en las oficinas del club, y además en efectivo, por las condiciones acordadas con el FC Cartagena. El partido se jugará este domingo a las 18:15 horas, marcando el reencuentro entre ambos equipos tras trece años sin enfrentarse en liga y nueve en competición oficial.

Con este choque, se podrá reanudar una rivalidad histórica que ha visto 73 partidos y cuatro luchas por ascensos y permanencias, en las que el Hércules ha salido vencedor tres veces. Como última anécdota, el FC Cartagena no ha conocido la victoria frente a los blanquiazules desde 2003.