Cantero se suma a las bajas del Hércules en defensa

Rubén Cantero tampoco estará en Cartagonova el domingo. El joven central del Hércules acabó con molestias su debut como blanquiazul y no ha podido entrenar con normalidad, lo que le convierte, a juicio del entrenador, en "baja segura" para el partido de la cuarta jornada en Primera Federación.

El manchego, que disputó sus primeros minutos oficiales en el equipo en la derrota frente al Algeciras tras la expulsión de Rentero, su une a Nico Espinosa y Nacho Monsalve en el capítulo de ausentes por prescripción médica. El ex del Alcorcón, en cambio, no entrará en la convocatoria para cumplir el partido de suspensión que le ha impuesto Competición por su roja directa hace justo una semana.

Con todos ellos descartados, Rubén Torrecilla está obligado a armar una línea de contención inédita en la que bien Sotillos, bien Retuerta, acompañarán a Bolo en el eje de la zaga. A lo largo de la semana, el preparador cordobés ha probado con una línea de cuatro integrada por Samu Vázquez y Javi Jiménez en los laterales, intercambiando a los dos centrales con el lateral zurdo, que por altura y, supuestamente, fundamentos, puede ocupar esa demarcación, algo que ya ha hecho con Torrecilla, aunque nunca de inicio, siempre por recomposición por exigencia de los partidos.

Las tres bajas en defensa se añaden a la ya conocida de Nico Espinosa, que aún está lejos de volver a integrarse en la disciplina de grupo para ejercitarse con normalidad. Mantiene su trabajo específico, así que, de momento, Rojas seguirá siento el extremo titular en el flanco zurdo. El técnico aprovechó el penúltimo entrenamiento de la semana para meter intensidad a los esfuerzos de Jeremy de León, aunque, según el propio técnico admitió, sería un riesgo alinearle de inicio en Cartagena.