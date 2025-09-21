Rubén Torrecilla: "Nos vamos con cara de tontos"

Volvió a caer el Hércules por tercera vez consecutiva en liga, en esta ocasión ante el Cartagena por 2 a 1. Tras el pitido final, Torrecilla no ha podido esconder su malestar con los árbitros y con el error que le ha costado al club alicantino dos puntos. Sin embargo, ha querido resaltar la actitud de los suyos y ha señalado que el encuentro ha sido "de tú a tú".

"Se ha visto un partido de dos equipos que se buscaban mutuamente. La segunda parte ha sido buena, pero cuando te quedas con uno menos te acaban metiendo el segundo. Tenemos que manejar este tipo de detalles porque son claves en la categoría. Volvemos a perder fuera de casa. El vestuario está jodido y yo también", confesaba Rubén Torrecilla.

Por su parte, el técnico ha querido defender la actitud de los suyos, ya que según él, el Hércules "no se ha metido atrás hoy". "Les hemos incomodado y hemos tenido ocasiones. Ha sido un partido de tú a tú entre dos rivales muy buenos, pero estoy cabreado por la jugada del gol. La labor de mis jugadores cuando estábamos once contra once ha sido buena, se ha visto un Hércules agresivo".

El enfado de Torrecilla con los árbitros ha sido más que notable en rueda de prensa y ha reconocido no entender el funcionamiento del VAR. "No se si volveré a utilizar las tarjetas, ya no se que es penalti o que no es penalti, a Roger lo empujan por detrás. La semana pasada también nos pasó, no sé cómo va esto, siempre que pido una revisión me quitan la tarjeta. No entiendo nada", señalaba.

Ha destacado que la única solución para revertir la mala dinámica es "ganar". Además, piensa que el encuentro de hoy se debía empatar "como mínimo", pues la igualdad y la intensidad ha sido alta. "No se pueden cometer tantos errores, cono uno menos en esta categoría se nota y ante el Cartagena más".

"De todo se sale, hay que seguir trabajando. En el fútbol si eres currante todo te llega. Es fundamental controlar el balón parado y las jugadas laterales. Me cabrea porque siempre digo que los centros laterales son el 80% del partido", comentaba. Además, ha añadido lo siguiente. "Lo que tengo que decirle a mis jugadores ya se lo he dicho. Hemos minimizado al Cartagena, el rival no estaba cómodo, pero en una pérdida nos hacen gol, es lo que más me molesta. Tenemos que seguir trabajando con humildad y el fútbol tiene que devolver el trabajo a los chavales".

"Yo solo pensaba en darle una alegría a la gente que ha venido. Se ha planteado el partido para ganar perfectamente y la afición ha visto un equipo competitivo. Le digo a la gente que vamos a seguir trabajando para cambiar esta dinámica. Mover 800 personas dice mucho de nuestra afición. Nos vamos con cara de tontos porque no merecíamos perder", opinaba el técnico.

"Llevo en el Hércules más de dos años y se perfectamente que los entrenadores vivimos de resultados. Desde el primer momento he dicho que el equipo de Torrecilla iba a competir siempre y la imagen de hoy ha sido buena. Si no consigo ganar, algún día me iré del Hércules, pero nadie puede poner en duda el trabajo realizado. No tengo ninguna duda de que vamos a cambiar la dinámica", sentenciaba Rubén Torrecilla.