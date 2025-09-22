El Hércules cae al descenso por primera vez en Primera RFEF

El Hércules cayó este fin de semana en su visita a Cartagena por 2 a 1 y este tropiezo ha traído consigo que el equipo alicantino ocupe por primera vez una posición de descenso a Segunda RFEF desde que forma parte de la competición a la cual ascendió hace dos temporadas.

El conjunto dirigido por Rubén Torrecilla, que partía con la vitola de aspirante al ascenso, ocupa la antepenúltima posición de la clasificación con tres puntos de doce posibles tras haber sumado un triunfo y sufrido tres derrotas, todas ellas de forma consecutiva.

En solo cuatro partidos, el equipo herculano, que arrancó la temporada con el único objetivo de subir a Segunda división, ya se distancia en cinco puntos del liderato, en poder del recién ascendido Europa, y a cuatro de la promoción que marca el Alcorcón, su próximo rival.

La pasada temporada, primera del Hércules en la categoría, la peor posición que alcanzó el equipo fue la duodécima en la cuarta jornada y en la última, cuando el equipo, lejos ya de la cabeza, se dejó llevar en el tramo final del campeonato.

El Hércules no logra escapar de la mala dinámica del pasado curso, ya que de los últimos ocho partidos de Liga, cuatro de la pasada temporada y cuatro de la actual, sólo ha sido capaz de sumar una victoria, en la jornada inaugural de este curso ante el Tarazona (1-0).

Además, el equipo alicantino prolonga su pésima dinámica lejos del Rico Pérez, donde no consigue ganar desde el pasado 9 de marzo, y acumula ya siete salidas consecutivas sin sumar los tres puntos, las seis últimas con derrota.