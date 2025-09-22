El Hércules de Torrecilla se hunde en 2025

En verano las cosas funcionaban y todo eran alegrías para la parroquia herculana. La afición disfrutaba con su equipo, pues el mercado que se había realizado era ambicioso y el juego que estaban desplegando sus futbolistas, ante rivales de entidad, invitaba al optimismo. Pero ha sido empezar el fuego real y regresar los fantasmas, aquellos que jugaron un papel decisivo en el final de la temporada pasada y que hicieron que el Hércules pasase de luchar por el ascenso a coquetear con el descenso.

El año 2025 deja en muy mal lugar a Rubén Torrecilla y cuatro jornadas después del arranque de la nueva campaña, la sensación que se respira es que la pretemporada fue una especie de oasis en el desierto. El equipo se dejó llevar en el tramo final de la temporada pasada y durante este arranque de curso las sensaciones no parecen ser muy diferentes.

El desempeño lejos del Rico Pérez sigue siendo igual de pobre y la plantilla, pese a haber dado un salto de nivel, sigue cometiendo errores infantiles que están costando puntos y en una liga tan competitiva como la Primera RFEF, estos fallos son decisivos para las aspiraciones de cualquier equipo. Para encontrar dos ejemplos de estos errores no hay que echar mucho la vista atrás, pues en los dos últimos encuentros, las expulsiones de Rentero y Retu fueron decisivas.

Un 2025 en datos

El año natural que estamos viviendo no es más que una muestra del mal momento del club alicantino en lo deportivo. El Hércules ha disputado 24 partidos oficiales durante este 2025 y solo ha conseguido sumar 7 victorias, mientras que el número de derrotas asciende a 13 y el de los empates a 4. De un total de 72 puntos, el conjunto dirigido por Rubén Torrecilla solo ha sumado 25, una estadística demoledora que despeja cualquier tipo de duda. La temporada pasada no terminó con un descalabro mayor gracias a la renta conseguida en la primera vuelta, algo impensable en las primeras instancias de la temporada.

Fuera de casa los datos son todavía más sonrojantes. El Hércules ha disputado un total de 12 partidos fuera del Rico Pérez y solo cuenta con dos victorias y un empate, mientras que la cifra de derrotas es de 9. Para observar el último triunfo del equipo de Rubén Torrecilla como foráneo hay que retroceder hasta el 9 de marzo. 198 días después, el Hércules sigue sin ganar fuera de casa. Fue ante el Alcoyano en el Collao, en un partido que terminó con un 1 a 2 gracias a los goles de Roger Colomina y Javi Moreno.

Pese a que el curso actual transcurre por la cuarta jornada, el Hércules ocupa una de las cinco posiciones de descenso. Algo inédito para el cuadro alicantino, pues nunca habían estado tan abajo en Primera RFEF. Junto a Betis Deportivo, Antequera, Teruel y Gimnàstic de Tarragona, forma parte de la parte más baja de la clasificación, lejos del objetivo puesto durante este verano, el ascenso al fútbol profesional.

La figura de Rubén Torrecilla no parece estar viviendo sus mejores días como entrenador del club, pues ya son muchos los detractores que piden su marcha. La dinámica que se arrastraba de la temporada pasada no era nada buena y su continuidad en verano ya pendió de un hilo. Tanto Paco Peña como Enrique Ortiz tomaron la decisión de continuar con el técnico extremeño, pero no había dudas de que a la primera mala racha su posible marcha volvería a copar todos los titulares.

Torrecilla comentó tras el duelo ante el Cartagena que esto se soluciona ganando y que el fútbol devolverá a los jugadores lo que se merecen, pero nada más lejos de la realidad, a día de hoy el Hércules ocupa puestos de descenso con una plantilla que a priori estaba confeccionada para ascender de categoría, o así se defendió desde el club.