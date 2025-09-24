Funzo lanza la nueva canción del Hércules "Azul y blanco"

El artista alicantino Funzo lanza este jueves la canción "Azul y blanco", en una colaboración con el Hércules para darle un nuevo tema musical a la afición. Según ha expresado el club, llevan varios meses trabajando de la mano con el cantante y compositor en un proceso creativo "intenso, con reuniones, visitas al estadio y colaboración constante para que cada letra y cada imagen reflejen la identidad del club y de su afición".

Aseguran que el resultado, que saldrá a la luz a las 20:00 horas del jueves en los diferentes canales oficiales del artista, es "una pieza musical fresca, auténtica y cargada de emoción". Además, desde el club han anunciado que en las próximas semanas tendrá lugar presentación oficial junto a Funzo en la que se desvelarán todos los detalles del proyecto.

Videoclip en el Rico Pérez

El videoclip, dirigido por Mario Herga, combina una narrativa cercana con una puesta en escena sobria para subrayar la emoción del himno. La grabación se realizó en localizaciones emblemáticas de Alicante (incluido el propio estadio José Rico Pérez) con el objetivo de reforzar el vínculo entre el club, el artista y la ciudad.

Este proyecto ha sido posible gracias a la participación y el apoyo del sello del artista, Acqustic. Con esta colaboración, el Hércules asegura que quiere rendir homenaje a su historia y a toda su afición, para reforzar su identidad a través de la música, poniendo en valor el trabajo conjunto con artistas de la tierra y la importancia de la cultura como nexo de unión con la sociedad.

Abanderado blanquiazul

Adrián Gomis (Funzo) ha sido, al igual que su hermano Juan Carlos, con quien conformó hasta 2024 el dúo Funzo & Baby Loud, se ha convertido en representante de la afición herculana gracias a sus continuos gestos de cariño hacia el club. En abril de 2023 llenaron el Wizink Center de Madrid, y ante 15.000 personas Funzo se presentó con los colores blanquiazules. Poco después, el dúo visitó el Rico Pérez durante un entrenamiento del primer equipo.