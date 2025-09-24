El rumbo de la temporada del Hércules pasa por la visita del Alcorcón

El Hércules disputa este domingo algo más que tres puntos. Se juega, realmente, la oportunidad de aprovechar el empuje del Rico Pérez para enderezar una dinámica que, de continuar, puede acabar con la renuncia en el segundo mes de competición al objetivo de, al menos, pelear por el ascenso.

En este contexto, la visita del Alcorcón al Rico Pérez puede ser un punto de inflexión si el equipo de Rubén Torrecilla consigue una victoria. La experiencia en esta categoría de fútbol semiprofesional es la de clasificaciones muy dinámicas, mucho más que en categorías superiores, y a estas tempranas alturas de la campaña nada está perdido (al igual que, para quien ahora ocupa la parte noble de la tabla, nada está ganado).

Más aún que las victorias, empates y derrotas, importan las sensaciones y el crédito que la plantilla y la afición dan al proyecto. Con lo primero, el escenario del Hércules no es halagador: solo 3 puntos de 12 disputados. En cuanto a lo segundo, entre las dudas y las merecidas críticas al nivel del equipo, la afición sigue respondiendo, los jugadores aún tienen margen de mejora y el entrenador, de momento, sigue contando con el apoyo de quien tiene la última palabra en el club.

La extrema igualdad en grupos donde casi la mitad de los clubes son candidatos para pelearse las cinco primeras plazas y, al mismo tiempo, ninguno tiene nada garantizado es la baza para creer que, aún con el mal saldo de arranque, todo sigue siendo posible. Pero la competición avanza, y si el Hércules no lo hace, los otros potenciales candidatos al ascenso sí lo harán y las opciones, naturalmente, se irán estrechando.

El ejemplo del Córdoba

En las cuatro temporadas de existencia de Primera Federación, el único ascendido a Segunda División que se ha visto en las vicisitudes que hoy padece el Hércules ha sido el Córdoba CF, un histórico de la categoría de plata del fútbol español. Pese a la ya descrita igualdad entre competidores y los bailes que dan las posiciones en la tabla, lo cierto es que esos cambios no suelen ser radicales, y generalmente el que empieza bien, acaba bien, aunque por los azares del play-off no consiga finalmente el ansiado cambio de división.

De los doce equipos que sí lo han logrado, el único que se hallaba en la misma situación del Hércules fue el Córdoba en la temporada 2023-24. Cuatro jornadas, una victoria, tres derrotas, tres escasos puntos y decimotercer lugar en la tabla. En su quinta jornada, una victoria sobre el Alcoyano en El Collao marcó el cambio de tendencia que, todavía con algún altibajo, llevó al equipo andaluz a ponerse en posiciones de play-off para la jornada 10.

De doce equipos que han ascendido de Primera RFEF a Segunda, solo el Córdoba en la 23-24 iguala la racha de una victoria y tres derrotas en la cuarta jornada

El empuje fue tal que acabó segundo de aquel grupo 2 de Primera RFEF y finalmente acreedor de una de las plazas para el ascenso. En todo la temporada, los cordobeses tuvieron a los mandos al entrenador Iván Ania, quien aún hoy sigue al frente del equipo.

Esta excepción a la regla estadística de los ascendidos sirve de ejemplo para que el desánimo no cunda entre una afición herculana que, el día antes de empezar la temporada, veía a su equipo como claro candidato al ascenso. Esta quinta jornada marca un mes desde la única victoria en el arranque frente al Tarazona, y puede ser la diferencia entre recobrar la ilusión en la grada del Rico Pérez o un reajuste de prioridades en ese terreno incierto que separa la sexta y la decimosexta plaza.

Los líderes no se escapan

Otra visión de los datos también alivia la situación del Hércules: los actuales colíderes de la categoría tampoco se escapan. En años previos, tan pronto como en la cuarta jornada había equipos con 10 y hasta un pleno de 12 puntos. En el actual Grupo 2, hay cuatro conjuntos al frente con 8 puntos. Máxima igualdad.

Pero cualquier aficionado que lea estas líneas tiene claro que la perorata de cifras no va a ninguna parte si el equipo no acompaña, no juega y no gana. En todo caso, ese es el reto de Rubén Torrecilla, que con un mes de competición a las espaldas y las opciones cada vez más reducidas ya no puede quedarse con la idea de la adaptación del grupo al sistema de juego o con merecimientos subjetivos: solo vale ganar, objetivamente, al Alcorcón.