Así es "Azul y blanco", el himno que Funzo ha creado para el Hércules

La canción de la temporada del Hércules y un himno nuevo para la afición ha sido publicado este jueves. El artista Funzo (Adrián Gomis) ha lanzado la última canción de su "ciclo alicantino", que completa los tres temas del single "Capital del Mediterráneo" y que realzan las raíces del cantante y compositor, esta vez hablando de su afición por el club blanquiazul.

El tema ya está en las plataformas oficiales de Funzo, como su canal de YouTube o su perfil de Spotify. Una canción cargada de épica y sentimiento que, en su letra escrita por el propio Gomis habla de lo que significa el Hércules para los alicantinos. "Esto no es un estadio, es un cielo azul y blanco. Esto no es un equipo, es el honor de una ciudad. En Alicante no llueve los domingos para el sol verte jugar y pintar nuestra bandera en el mar", reza el estribillo del tema

El videoclip, dirigido por Mario Herga, presenta espectaculares imágenes grabadas en locaciones típicamente alicantinas como la Explanada, el castillo de Santa Bárbara o el propio templo herculano. El Rico Pérez se llenó de aficionados para la grabación, de manera que imprima la esencia del tema, que es de todos los seguidores blanquiazules. El tema ha contado con la producción de Fectro, las letras y composición son de Adrián Gomis (Funzo).

El Hércules ha colaborado con el artista durante el proceso creativo y ha anunciado que en las próximas semanas tendrá lugar una presentación oficial junto a Funzo en la que se desvelarán todos los detalles del proyecto.