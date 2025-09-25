Rentero vuelve a una defensa del Hércules bajo mínimos

Javier Rentero volverá a estar a las órdenes de Rubén Torrecilla este domingo tras cumplir sanción por la roja recibida ante el Algeciras, pero el regreso del central se opaca con la continuidad de la baja de Nacho Monsalve, cuya lesión en la rodilla no remite, y con otra sanción, esta vez de Retu.

En las dos últimas jornadas, entre lesiones y errores que cuestan goles y expulsiones, la línea defensiva se ha convertido en un quebradero de cabeza para Rubén Torrecilla. La misma línea defensiva que, en pretemporada, había demostrado una solidez y un salto de calidad con respecto a la pasada campaña.

Expulsiones y lesiones

Las dificultades en el campo aparecieron cuando en el primer cuarto de hora del partido contra el Algeciras, Rentero, que se había ganado con méritos la titularidad, se hizo expulsar con una mano siendo último hombre, previo concurso, eso sí, del VAR.

Trance de partido que acabó condicionando el juego del Hércules e influyendo en una derrota con la que pocos contaban en sus quinielas. A Rentero le suplió Cantero, que no estuvo acertado en ningún momento de ese partido y que, tras él, empezó a presentar molestias que le impidieron viajar a Cartagena y por las cuales sigue estando en duda para el encuentro frente al Alcorcón.

La sanción de Rentero y la baja de Monsalve, que eran a inicios de temporada los presuntos titulares de la zaga blanquiazul, combinando juventud y experiencia, fue resuelta por Torrecilla con una línea defensiva de cinco en Cartagonova, con Retu como central junto a Bolo y Sotillos, mientras que en las bandas jugaron Javi Jiménez, cada vez más importante, y Samu Vázquez.

Javi Jiménez tendrá, por méritos y por necesidad, la titularidad en el lateral izquierdo

En ese encuentro, Retu cometió doble error, tanto por dejar su marca en el primer gol encajado como por su posterior expulsión, poco justificada, con segunda amarilla por un agarrón. El lateral izquierdo hubiese empezado el partido de este domingo en el banquillo por decisión técnica, pero la sanción ya se ha encargado de excluirle de la convocatoria.

La zaga para el Alcorcón

Así las cosas, Torrecilla cuenta con tres centrales y dos laterales disponibles, siempre que no haya alguna baja de última hora, para cubrir cuatro posiciones. Javi Jiménez y Samu Vázquez serán, a falta de alternativa, los titulares por las bandas.

Jugando en casa y con necesidad imperiosa de salir a ganar, es improbable que el técnico repita la línea de tres que sacó al campo en Cartagena. Por ello, tendrá que decidir quién de los tres centrales será el único refuerzo defensivo en el banquillo.

Alejandro Sotillos, que empezaba la temporada siendo la cuarta opción en el centro de la zaga y, en cambio, más bien abocado a buscar minutos como sustituto de Samu Vázquez en el lateral derecho, ha tenido la oportunidad de jugar en su posición natural debido a las bajas, e incluso de marcar el único gol en Cartagonova.

Sin embargo, Rentero le ha adelantado hasta ahora en titularidades y sería lógico que regrese directamente al once junto a Bolo. Además, desde el banquillo Sotillos vale como doble recurso: puede sustituir tanto a uno de los centrales como a Samu Vázquez. Con tan solo un defensor en la reserva, es probable que el míster apueste por un revulsivo versátil.